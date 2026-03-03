우리그린사이언스, 美 아야나 바이오에 500만 달러 투자

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 우리이앤엘의 자회사인 우리그린사이언스는 미국 식물세포 바이오텍 기업 아야나 바이오(Ayana Bio)에 500만 달러 규모의 투자를 단행한다고 3일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 투자는 기존 공동개발협약(JDA)을 기반으로 양사 협력 범위를 확대하고 식물세포배양 기반 기능성 원료 개발과 향후 사업화 준비를 위한 조치다. 우리그린사이언스는 그린바이오 분야 벤처기업으로 스마트팜 재배와 식물세포배양, 리포좀 흡수 개선 기술을 연계한 기능성 원료 플랫폼 기업이다.
아야나 바이오는 미국의 합성생물학 기업 긴코 바이오웍스(Ginkgo Bioworks)에서 분사한 회사로 AI·멀티오믹스 기반 식물 세포주 선발 플랫폼을 보유하고 있다. 데이터 기반으로 유효 성분 생산성이 높은 세포주를 빠르게 탐색하고 최적화하는 기술을 가지고 있다는 평가다.
특히 이번 투자를 통해 아야나 바이오는 초기 연구 단계에서 AI 기반 세포주 선발과 기초 개발을 주도하고 이후 대량 배양 및 공정 확장 단계에서는 우리그린사이언스가 참여해 개발 완성도를 높여가는 협력 모델을 구축할 계획이다.
또한 우리그린사이언스는 아야나 바이오의 AI-오믹스 기반 세포주 연구개발로 고함량 로즈마린산을 안정적으로 생산할 수 있는 세이지 식물세포 배양물을 확보했다. 현재 대량배양 공정 검증과 응용 분야 확대 연구가 진행 중이며 단계별 검증을 거쳐 건강기능식품·화장품 등 다양한 분야로 활용 범위를 넓혀 나갈 계획이다.
우리그린사이언스 관계자는 "이번 아야나 바이오에 대한 투자가 식물세포배양 기술의 미래 성장 가능성에 대한 확신을 재확인하는 것"이라며 "아야나 바이오는 세포주 개발과 발효 기술 분야에서 글로벌 경쟁력을 갖춘 선도 기업으로 이번 파트너십을 통해 양사가 식물세포배양 기반 사업을 본격적으로 현실화해 나갈 것"이라고 밝혔다.
