원주시, 아동치과주치의 시범사업 초등 전 학년으로 확대

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시는 기존 초등학교 1·2·4·5학년을 대상으로 운영하던 '아동치과주치의 건강보험 시범사업'을 올해 3월부터 초등학교 전 학년으로 확대 시행한다고 3일 밝혔다.
이 사업은 보건복지부가 주관하는 건강보험 시범사업으로 강원특별자치도 내에서는 원주시가 유일하게 선정됐다. 사업 기간은 2024년 7월부터 2027년 2월까지이며 그간 사업 효과와 학부모 만족도가 높게 나타난 데 따라 지원 대상을 전 학년으로 넓혔다.
확대 시행에 따라 지역 내 모든 초등학생은 지정 치과의원을 '주치의'로 등록한 뒤 학기마다 정기적으로 방문해 구강검진과 구강 위생 교육, 예방 진료 등 지속적이고 포괄적인 구강 건강 관리 서비스를 받을 수 있다.
진찰료의 90%는 국민건강보험공단이 부담하며 나머지 10%는 본인 부담이다. 의료급여수급자와 차상위 본인부담 경감대상자는 본인부담금 없이 무료로 이용할 수 있다. 자세한 사항은 원주시 건강증진과 구강보건센터로 문의하면 된다.
보건소 관계자는 "더 많은 아동이 정기적인 구강 관리 서비스를 통해 충치 등 구강질환을 예방하고 어릴 때부터 건강한 구강 습관을 형성하길 바란다"며 "학부모와 지역사회의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.
