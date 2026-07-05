李대통령, 美 독립 250주년에 "한미동맹 더 굳건...새 도약 이룰 것"

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SNS에 "한국은 미국의 동반자"

"평화와 공동번영에 기여할 것"

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 이재명 대통령은 5일 미국 독립 250주년을 축하하면서 "한미동맹을 더욱 굳건히 이어갈 것"이라고 강조했다.

이 대통령은 미국 독립기념일(현지시간 7월 4일)을 맞아 자신의 엑스(X·구 트위터)에 올린 글에서 "트럼프 대통령과 미국 국민 여러분께 축하를 전한다"며 이런 입장을 밝혔다.

이재명 대통령이 6월 23일 청와대에서 열린 제27회 국무회의 겸 제12차 비상경제점검회의에서 미소를 짓고 있다. [사진=청와대] 2026.06.23 photo@newspim.com

이 대통령은 "50년 전 자유와 민주주의라는 이상을 향한 위대한 여정을 시작한 미국은 수많은 도전을 극복하며 국제사회의 평화와 번영을 이끌어 왔다"면서 "대한민국은 이러한 가치를 함께 지켜온 미국의 소중한 동반자"라고 지적했다.

또 "70여년 전 한국전쟁 당시 수많은 미국의 젊은이들은 대한민국의 자유를 지키기 위해 희생을 마다하지 않았다"면서 "우리는 그 숭고한 헌신을 영원히 기억하며 한미동맹을 더욱 굳건히 이어갈 것"이라고 밝혔다.

이 대통령은 "오늘날 양국은 안보를 넘어 경제와 첨단기술, 에너지, 조선, 원자력, 인공지능(AI)을 비롯한 미래 분야까지 협력의 지평을 넓히며 함께 번영하는 미래지향적 동반자로 발전해 나가고 있다"면서 "앞으로도 트럼프 대통령과 함께 공동의 가치와 굳건한 신뢰를 바탕으로 한미동맹의 새로운 도약을 이루고, 한반도와 세계의 평화와 공동 번영에 함께 기여해 나가겠다"고 강조했다.

이 대통령은 "미국 국민 모두에게 신의 축복과 평화가 함께하길 온 마음으로 기원한다"고 덧붙였다.

yjlee@newspim.com