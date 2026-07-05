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삼성 무풍에어컨, 2000만대 돌파…글로벌 공조시장 공략

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  • 삼성전자가 5일 무풍 에어컨 글로벌 공급 확대에 속도를 냈다
  • 무풍 에어컨은 6월 기준 누적 판매 2000만대를 돌파했다
  • 유럽 호텔과 아시아·중남미 사업에 공급하며 B2B를 넓혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

유럽 호텔·베트남 신도시·인도 주거단지까지 B2B 공급 확대
AI·스마트싱스 프로 앞세워 냉난방 솔루션 경쟁력 강화

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자의 대표 냉방 제품인 무풍 에어컨이 출시 10년을 맞아 글로벌 공조 시장 공략에 속도를 내고 있다. 유럽 프리미엄 호텔을 비롯해 아시아와 중남미 주요 개발 사업에 잇달아 공급되며 기업간거래(B2B) 시장 영향력을 확대하는 모습이다.

5일 삼성전자에 따르면 지난 2016년 처음 출시된 무풍 에어컨은 올해 6월 기준 글로벌 누적 판매량 2000만대를 돌파했다. 직바람 없는 냉방 기술과 인공지능(AI) 기반 에너지 절감 기능을 앞세워 해외 시장에서 공급 범위를 넓히고 있다.

삼성전자 '무풍 4Way 천장형 카세트' 에어컨 라이프스타일 이미지 [사진=삼성전자]

유럽에서는 호텔 프로젝트를 중심으로 수주를 확대하고 있다. 삼성전자는 지난 4월 이탈리아 트리에스테의 호텔 메리어트 트리에스테에 무풍 4웨이(Way) 천장형 카세트와 대형 시스템에어컨 실외기 'DVM S2+(R32)'를 공급했다. 역사적 건축물을 리모델링한 호텔 특성상 문화재 훼손을 최소화해야 하는 조건을 고려해 설치 효율성과 공간 활용성을 높인 제품을 적용했다.

스페인 칼페의 호텔 에스메랄다에도 무풍 1웨이 천장형 카세트와 DVM S2 실외기를 공급했다. 해당 호텔은 노후 공조 설비를 교체하며 에너지 효율 개선에 나섰다.

공급 확대는 유럽을 넘어 아시아와 중남미로 이어지고 있다. 삼성전자는 이달부터 베트남 호찌민 신도시 시카모어 재개발 사업 내 약 3000세대에 무풍 에어컨을 공급하고 있다. 파라과이의 초고층 복합단지 파세오55에는 다음 달부터 실내기 1000대 이상을 납품할 예정이다.

삼성전자 시스템에어컨 실외기 'DVM S2+(R32)' [사진=삼성전자]

인도에서는 내년 푸네 지역 프리미엄 주거단지와 대형 병원에 무풍 1웨이 천장형 카세트 3000대와 DVM S 미니 실외기 600대를 공급한다. 주거단지에는 AI 기반 에너지 관리 솔루션인 스마트싱스 프로도 적용할 계획이다.

무풍 에어컨은 해외 소비자들로부터 에너지 절감과 수면 환경 개선 효과를 인정받고 있다. 삼성전자는 최근 6개국 소비자 조사에서 응답자의 58%가 편안한 수면을 위해, 51%가 에너지 절감을 위해 무풍 에어컨을 선택했다고 밝혔다. 이탈리아에서는 독일 품질금융연구소(ITQF)의 '최고의 가격 대비 품질 2026' 조사에서 소비자 만족도 1위를 기록하며 경쟁력을 입증했다.

syu@newspim.com

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