진옥동 신한금융 회장 "경영진부터 AI 역량 강화해야"

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하반기 경영 포럼 개최..."AX 실행력 강화" 강조

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 진옥동 신한금융그룹 회장이 하반기 경영 화두로 '시장 경쟁 주도'와 'AX 실행력 강화'를 제시했다.

진 회장은 지난 3일부터 4일까지 1박 2일에 걸쳐, 경기도 용인에 위치한 신한은행 블루캠퍼스에서 그룹 경영진 약 300명이 참석한 가운데 '2026년 하반기 경영포럼'을 개최했다.

진옥동 신한금융그룹 회장이 지난 3일부터 4일까지 1박 2일에 걸쳐 열린 ' '2026년 하반기 경영포럼'에서 강평을 하고 있다. [사진= 신한금융그룹]

'생동하는 신한, 압도적 몰입'을 슬로건으로 내건 이번 경영포럼은 시장 지위 제고 및 AX 달성을 주제로 1박 2일간 치열한 논의와 토론을 진행했다.

이번 경영포럼 첫째 날은 '2030년, 신한금융그룹이 시장에서 사라진 상황'을 가정한 오프닝 영상으로 시작됐다. 이어 '외부에서 바라본 신한의 현주소'를 주제로 한 강연이 진행됐으며, 참석자들은 '지금 바꾸지 않으면 미래는 없다'는 엄중한 위기의식을 공유했다.

진옥동 회장 또한 "신한 고유의 야성을 바탕으로, 시장 경쟁 및 미래 금융 혁신을 주도해야 한다"고 강조하며 경영진의 근본적인 인식 전환을 당부했다.

첫째 날 오후 세션에서는 경영진 개개인이 작성한 '메타인지 노트'를 기반으로 자신의 업무 추진 내역과 시행착오를 함께 점검하고, 참석자 간 피드백을 통해 개선 방향을 논의했다. 이후 '리부트 노트'를 통해 스스로의 전략을 세밀하게 가다듬고 실행을 가로막는 핵심 장애요인과 해결 방안을 구체화했다.

특히 이번 포럼에서는 신한금융이 자체 제작한 AI 에이전트가 토론의 '레드팀'으로 활용됐다. AI 에이전트는 토론 내용을 실시간으로 분석해 다양한 반론·대안을 제시했고 사전 과제 피드백과 조별 발표안 평가에 이르기까지 포럼 전 과정에서 활용되며 논의의 객관성과 완성도를 높였다.

둘째 날은 그룹 AX 진단 결과를 바탕으로 현재 수준을 객관적으로 점검하고, AI Native Company로의 도약을 위한 하반기 추진 계획을 공유했다.

진 회장은 "단순히 의지와 결기만으로는 목표를 달성할 수 없다"며 "차별적인 상품·서비스 개발에 더해 '몰입'과 '팀웍'을 바탕으로 도전적인 지향점을 설정해야 한다"고 주문했다.

이어 "리더들부터 AI를 활용해 각자의 역량 강화에 나서야 한다"며 "하반기, 각자 자랑스러운 무용담을 만들어 가길 바란다"며 당부했다.

romeok@newspim.com