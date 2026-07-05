현대그린푸드, 업계 최초 저탄소 돼지고기 단체급식 도입

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연간 30톤 공급…전국 600여개 '그린데이' 사업장에 저탄소 메뉴 제공

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 현대그린푸드가 국내 단체급식 업계 최초로 저탄소 인증 돼지고기를 식단에 도입한다.

현대그린푸드는 이달부터 저탄소 인증을 받은 돼지고기 뒷다리살을 단체급식 사업장에 공급한다고 5일 밝혔다. 연간 공급 규모는 30톤으로, 현대그린푸드가 1년 동안 단체급식에 사용하는 전체 돼지고기 뒷다리살 물량의 약 10%다.

현대그린푸드가 운영하는 단체급식 사업장에서 국내 단체급식 업계 최초로 도입한 '저탄소 돈육'을 활용한 '돈육 마늘종비빔밥' 등 메뉴를 제공하고 있는 모습. [사진=현대그린푸드 제공]

저탄소 돈육은 농림축산식품부와 축산물품질평가원이 저탄소 축산물 농장으로 인증한 곳에서 생산한 돼지고기다. 해당 농장은 단백질 함량을 낮춘 사료를 사용해 온실가스 배출을 줄이고, 농장에서 발생한 부산물을 바이오가스 등 친환경 에너지로 전환한다.

저탄소 인증은 사육과 생산 과정에서 발생하는 온실가스 배출량을 일반 돼지고기 평균보다 10% 이상 줄인 농장에 부여된다. 다만 생산 농가가 많지 않고 일반 돼지고기보다 가격이 높아 그동안 학교급식이나 일부 유통 채널을 중심으로 소규모로 공급돼 왔다.

최근 농림축산식품부와 축산물품질평가원이 인센티브 제도 등을 통해 농가의 생산 여건을 개선하면서 저탄소 돈육 생산량도 점차 늘고 있다. 현대그린푸드는 생산 물량 확대에 맞춰 단체급식 공급 규모도 단계적으로 늘릴 계획이다.

현대그린푸드는 2021년부터 저탄소 식단을 희망하는 단체급식 사업장을 대상으로 월 2회 친환경 메뉴를 제공하는 '그린데이'를 운영해왔다. 현재 전국 650여개 단체급식 사업장 가운데 병원 등 일부를 제외한 약 600곳에서 그린데이를 운영하고 있다.

이달부터는 그린데이 운영 사업장에 저탄소 돈육을 활용한 돈육마늘종비빔밥과 제육양배추덮밥, 돈육라구파스타 등의 메뉴를 제공한다.

현대그린푸드 관계자는 "저탄소 돈육 생산량 증가에 맞춰 공급 물량과 관련 메뉴를 확대할 계획"이라며 "건강한 먹거리를 제공하고 지속가능한 식문화를 확산하는 기업으로 자리매김하겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com