광주일고 폭파 협박에 경찰 수사…"엄정 대응"

경찰 "학습권 침해·일상 훼손 행위…명백한 범죄"

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 경찰이 광주일고 폭파물 설치 협박 사건을 '명백한 범죄'로 규정하고 수사에 착수했다.

경찰청은 5일 "최근 고등학교 야구대회에서 있었던 응원구호 관련 고등학교에 폭파물을 설치했다는 공중 협박 사건이 발생해 수사에 착수했다"고 밝혔다.

경찰로고. [사진=뉴스핌DB]

전날 온라인 커뮤니티에 광주일고에 폭발물을 설치했다는 글이 게시돼 논란이 일었다. 이에 소방과 경찰이 폭발물 수색 작업을 벌였지만 특이 사항은 발견되지 않았다. 고교야구 경기 중 불거진 '지역 비하 구호' 논란이 학교 폭파 협박으로까지 이어진 것이다.

경찰청 관계자는 "이러한 행위는 학생들의 학습권을 침해하고 국민들의 평온한 일상을 훼손하는 명백한 범죄에 해당한다"고 경고했다.

그러면서 "향후 관련 학교나 학생들을 상대로 음해 또는 명예훼손 하는 게시글을 작성하거나 폭파 협박 등 글을 게재할 경우 정보통신망법 위반, 공중협박 등 혐의로 즉시 수사에 착수하는 등 엄정 대응할 예정"이라고 밝혔다.

romeok@newspim.com