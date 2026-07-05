전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.05 (일)
KYD 디데이
증권·금융 은행

속보

더보기

82개 금융사 총출동… '2026 금융권 공동채용 박람회' 8월 19일 개최

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 금융권 82개사가 8월 19~20일 공동채용박람회를 개최했다
  • 온라인 사전프로그램과 AI 취업솔루션 등으로 청년 맞춤 채용 정보를 제공했다
  • 12개 은행 현장면접·모의면접·화상면접 및 컨퍼런스 등 다양한 취업지원 프로그램을 운영했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

금융권 필기 유형 반영 모의시험 등 다양한 사전 프로그램 운영
현장 면접·상담·강연 등 진행, 8월 6일부터 신청 가능

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 올해로 10회째를 맞는 국내 최대 규모의 금융권 채용 행사인 '2026 금융권 공동채용 박람회'가 오는 8월 19일~20일 이틀간 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 개최된다고 5일 밝혔다.

금융위원회와 금융감독원이 후원하고 금융권 82개사가 주최하는 이번 박람회는 금융권 취업을 희망하는 청년들에게 실질적인 채용 정보와 맞춤형 취업 지원 서비스를 제공하기 위해 마련됐다.

[사진=금융위원회]

◆온·오프라인 결합한 다양한 취업 프로그램

금융권 공동채용 박람회는 2017년부터 매년 꾸준히 개최되어 올해 10번째를 맞이하게 되는 최대 규모의 금융권 채용행사로, 그간 금융권 취업을 꿈꾸는 많은 청년들에게 상세한 채용 정보와 취업에 도움이 되는 다양한 서비스를 제공하고 있다.

7월 6일부터 박람회 홈페이지를 통해 참가 금융기관별 채용정보, 합격 전략, 조직문화, 최신 소식(신상품 및 제도 등) 등 상세한 정보가 담긴 '금융권 직무백서 5.0'이 제공되며, 금융권 필기유형을 반영한 모의시험과 해설 강의를 볼 수 있는 '금융권 취업준비 All in one 클래스' 등 다양한 사전 프로그램이 운영된다. .

 

은행 등 업권별로 현직자와 온라인으로 실시간 소통할 수 있는 '현직자 직무 코칭챗'과 취업을 준비하는청년끼리 실시간으로 소통할 수 있는소통 커뮤니티도운영된다.

AI를 활용해 자기소개서 분석부터 모의면접까지 직접 사전에 체험해볼 수 있는 'One-Stop AI 취업 솔루션'과 금융권 면접 등에서 반복적으로 등장하는 금융, 경제, 정책적 이슈 등을 AI가 선별·요약하고 청년들이 관련 지식을 습득할 수 있도록 훈련까지 지원하는 '시사·이슈 트레이너'도 신규로 운영될 예정이다.

◆현장, 다양한 면접·채용상담과 직무체험 프로그램 등 운영

현장에서는 다양한 면접·채용상담과 컨퍼런스·강좌, 직무체험 프로그램 등이 운영되며, 현장 면접의 경우 총 12개 은행에서 진행한다.

이는 7월 8일~7월 20일까지 박람회 홈페이지에서 신청할 수 있는 서류전형을 통과한 경우에 참여할 수 있다. 현장면접에서 우수면접자로 선발되는 경우, 향후 해당 금융기관의 공채 전형에 지원 시 서류전형을 1회 면제받는 혜택이 제공된다.

현장면접 외에도 면접을 실제로 경험해볼 수 있는 모의면접, 박람회 현장에 참여가 어려운 지역 청년들을 위한 실시간 화상면접, 면접 현장을 간접적으로 체험해볼 수 있는 금융권 공개모의면접도 운영된다.

맞춤형 채용상담과 취업컨설팅도 운영될 예정이며 금융기관 현직자들과 취업 전문가들의 생생한 이야기를 들을 수 있는 다양한 컨퍼런스와 강연도 진행된다. 현장 프로그램은 8월 6일부터 사전신청이 가능하다.

dedanhi@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
신임 국가수사본부장에 홍석기 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 경찰 수사를 총괄하는 제4대 국가수사본부장에 홍석기 본청 수사국장(치안감)이 치안정감으로 승진 임명됐다. 경찰청은 3일 4대 국가수사본부장에 홍 국장이 취임한다고 2일 밝혔다. 홍 신임 본부장은 충청남도경찰청 공공안전부장, 충청북도경찰청 청주흥덕경찰서장, 경찰청 사이버수사심의관, 경찰청 교통기획과장 등을 지냈다. 홍 본부장은 3일 취임식을 갖고 업무를 시작할 예정이다. 국가수사본부 [사진= 뉴스핌DB] the13ook@newspim.com 2026-07-02 22:55
사진
[히든스테이지] 정다운·윤준 무대 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지' 본선 두 번째 주자에 정다운과 윤준이 나선다. 싱어송라이터 정다운. [사진= 히든스테이지 사무국] 정다운은 히든스테이지 지원 동기에 대해 "최근 군 제대 후 히든스테이지라는 기회를 알게 됐다. 기성곡 커버가 대부분인 다른 경연 프로그램과는 다르게 싱어송라이터를 위한 무대이기 때문"이라고 말했다. 윤준 역시 "우연히 인스타그램 광고를 통해 히든스테이지를 알게 됐다"며 "인디 싱어송라이터에게는 너무나 좋은 기회이자 발판이라고 생각하여 지원하게 됐다"고 밝혔다. 싱어송라이터 윤준. [사진= 히든스테이지 사무국] 정다운과 윤준은 신직선과 김은선 밴드 이후로 본선에 나서는 두번째 주자다. 두 싱어송라이터의 무대는 40만 구독자를 보유한 유튜브 채널 '뉴스핌TV'를 3일 오후 4시 공개된다. 본선 진출 20팀은 여성 솔로 11명, 남성 솔로 5명, 남성 팀 2팀, 혼성 팀 2팀이다. 여성 참가자로는 보리(25)·김나라(27)·박희수(32)·혼즈(32)·변미리(26)·오아(30)·신직선(36)·도이주(20)·마린(28)·채수빈(27)·박지은(23) 등 11명이다. 남성 개인 부문에서는 정상호(정점·28)·최혁준(심각한 개구리·33)·윤준(27)·윤태경(34)·정다운(25)이 본선에 올랐다. 팀 부문에는 남성 팀 구구(26)·블낫블(23)과 혼성 팀 김은찬밴드(23)·Che!vee(28)가 참가한다. 경연 영상은 매주 금요일 2팀씩 10주에 걸쳐 순차 공개되며, 8월 28일 마지막 영상이 업로드된다. 이후 9월 10일부터 14일까지 심사위원단 2차 본선 심사가 진행되고, 9월 25일 결승 진출 톱 10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원이다. 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. '히든 스테이지'는 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하며, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. fineview@newspim.com 2026-07-03 05:56

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동