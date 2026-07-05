트럼프, 쿠팡 주식 18차례 매매…이해충돌 논란

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OGE 재산신고서 공개...운용사 통해 쿠팡 주식 거래

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 =도널드 트럼프 미국 대통령이 미국 뉴욕 증시에 상장된 쿠팡 주식을 지난해 10월부터 올해 5월까지 운용사를 통해 18차례 사고 판 것으로 확인됐다.

4일(현지시간) 미 정부윤리청(OGE)이 공개한 트럼프 대통령의 재산신고 자료에 따르면 트럼프 대통령은 자신의 투자계좌 두 곳에 쿠팡 보통주 주식을 담고 거래해온 것으로 파악됐다. 해당 자료에는 트럼프 대통령이 지난해 10월부터 올해 5월까지 쿠팡 주식을 거래한 내역이 적시돼 있다. 전체 자산 대비로는 미미한 규모지만 현재 남은 주식의 액면가는 최대 13만달러(약 2억원)일 것으로 추정된다.

도널드 트럼프 미국 대통령 [사진=로이터 뉴스핌]

트럼프 대통령의 재임중 주식 거래는 운용사를 통해 이뤄졌다. 트럼프 대통령은 투자 계좌 운용에 본인이 전혀 관여하지 않는다는 입장을 밝힌 바 있다. 다만 한미 외교·통상 분야 중요 현안의 당사 기업에 대해 거래한 것을 두고 '이해충돌' 논란도 나온다.

트럼프 대통령은 지난해 10월 9일 두 차례에 걸쳐 '1001달러 이상 1만5000달러 이하', '5만1달러 이상 10만달러 이하' 상당의 쿠팡 주식을 각각 매수한 데 이어 같은 달 16일에 '1001달러 이상 1만5000달러 이하' 상당을 추가로 매수했다.

트럼프 대통령은 지난해 10월 16일 1만5001∼5만달러 상당의 쿠팡 주식을 매도한 데 이어 11월 10일 1만5001∼5만달러와 1001∼1만5000달러 상당을, 11월 17일 1001∼1만5000달러 상당을 추가 매도했다.

트럼프 대통령은 지난해 12월 11일 1001∼1만5000달러와 5만1∼10만달러 상당의 쿠팡 주식을 각각 다시 샀고, 같은 달 18일 1001∼1만5000달러어치를 더 샀다.

올해 들어 트럼프 대통령은 1월 12일에 1001∼1만5000달러와 5만1∼10만달러 상당 쿠팡 주식을 팔았고, 같은 달 21일 1001∼1만5000달러어치를 더 팔았다.

그는 쿠팡 주식을 2월 12일에 다시 10만1∼25만달러와 1001∼1만5000달러 상당 매수했고, 같은 달 23일 1001∼1만5000달러 상당을 더 매수했다.

마지막 거래 기록은 지난 5월로, 18일 1만5001∼5만달러 상당을, 22일에 5만1∼10만달러 상당을 각각 매도했다.

최대 금액 기준으로 13만달러 규모의 주식을 지난해 10월부터 사고팔고를 반복한 끝에, 올해 2월 매수(최대 28만달러)와 5월 매도(최대 15만달러)로 최대 13만달러어치 주식이 남은 셈이다. 특히 지난해의 경우 '쿠팡 사태'로 주가가 대폭 하락하는 과정에서 매매가 이뤄져 수익률이 높지 않았을 것으로 보인다.

트럼프 대통령이 쿠팡 주식을 사들였다가 매도한 시점(작년 10월 중순~11월 중순)은 쿠팡의 정보유출 사태의 발표를 앞두고서였으며, 다시 매수한 시점(작년 12월 중순)은 한국에서의 '쿠팡 청문회'가 미국에서도 주목받기 시작하던 때였다.

이어 올해 1월부터는 미 정치권에서 한국 정부가 쿠팡에 차별적으로 대우한다는 주장이 나오기 시작했고, 2월에는 쿠팡에 대한 미 연방하원 법사위 비공개 증언이 이뤄졌다. 법사위는 지난 1일 한국 정부가 쿠팡을 비롯한 미국 기업을 차별적으로 대우하고 있다는 보고서를 발표했다.

아울러 트럼프 대통령처럼 주식을 사고 판 것은 아니지만, 트럼프 행정부의 핵심 외교·통상 당국자들은 쿠팡에 강연이나 자문 서비스 등을 제공하고 보수를 받은 것으로 파악됐다.

쿠팡 문제의 소관 당국자인 제이미슨 그리어 무역대표부(USTR) 대표는 법률회사 킹&스폴딩 파트너로 재직하던 2024년 5월 17일 쿠팡에서 1만달러의 강연·자문 사례금(honorarium)을 받은 것으로 신고했다. 그리어 대표는 당시 현대차에서도 2만달러를 같은 명목으로 받았다.

트럼프 행정부 대한국 외교에서 핵심적 역할을 하는 엘리슨 후커 국무부 정무차관은 취임전 쿠팡에 컨설팅 서비스를 제공하고 보수를 받았다고 신고했다. 구체적인 금액은 공개하지 않았지만, 재산신고 규정에는 연간 5000달러 이상이면 신고하게 돼 있다. SK, 포스코, 현대차, 삼성전자에서도 같은 명목으로 보수를 받았다.

후커 차관은 아메리칸글로벌전략(AGS)의 선임 부회장으로 재직했으며, 한국의 플랫폼 규제를 비판해 온 로버트 오브라이언(트럼프 1기 국가안보보좌관 출신)이 AGS 회장이다. 쿠팡은 AGS의 고객사였다.

romeok@newspim.com