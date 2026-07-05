김용범 정책실장 "국가는 규제자 아닌 생산 플랫폼"

SNS에 'AI 생산혁명론' 글 올려

"전력·용수·산업부지 갖춰야"

"좋은 분배가 더 큰 생산 만들어"

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 김용범 청와대 정책실장은 5일 "국가는 더 이상 시장의 규제자가 아니라 전력망을 구축하고, 산업부지를 조성하며, 공급망을 조직하는 생산 플랫폼"이라고 주장했다.

김 실장은 페이스북에 올린 'AI(인공지능) 생산혁명론'이란 글에서 "생산혁명의 시대에 희소한 것은 기술이 아니라 생산능력이고, 그 경쟁은 기업을 넘어 국가의 경쟁으로 이어진다"며 이같이 밝혔다.

김용범 청와대 정책실장. [사진=뉴스핌 DB]

그는 고대역폭메모리(HBM)가 중요하다는 점을 강조하면서 "현재 한국 기업들은 HBM 분야에서 세계적인 경쟁우위를 확보하고 있으며 이는 AI 생산체계에서 의미 있는 전략적 자산"이라고 강조했다.

또 "경쟁우위는 보유하는 자산이 아니라 계속 유지해야 하는 운동량에 가깝고, 그 운동량은 기업만으로 만들어지지 않는다"며 "안정적인 전력망과 공업용수, 산업부지와 송배전 인프라가 함께 갖춰질 때 비로소 생산체계는 속도를 유지할 수 있다"고 지적했다.

김 실장은 "AI는 기술혁명이 아니라 생산혁명"이라며 "AI 시대의 국력은 기술력이 아니라 생산체계를 조직하는 능력에서 결정된다"고 덧붙였다.

yjlee@newspim.com