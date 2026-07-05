토스, 자립준비청년 커리어 멘토링

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전국 만 18~34세 청년 15명 참여…7주간 직무 특강과 멘토링

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 토스는 아동복지전문기관 초록우산과 함께 자립준비청년을 대상으로 커리어 멘토링 프로그램을 운영한다고 5일 밝혔다.

이 프로그램은 지난 5월 체결한 업무협약 이후 첫 협력 사업으로, 기존 금융교육 중심의 자립 지원에서 나아가 청년들의 커리어 성장을 돕는 방향으로 확대했다.

[사진= 토스]

토스와 초록우산은 2년간 금융교육과 경제 체험 활동, 커리어 프로그램 등을 통해 총 127명의 자립준비청년과 보호대상아동의 자립을 지원해왔다. 자립준비청년은 아동양육시설·공동생활가정·가정위탁 등의 보호체계를 떠나 사회에 진입하는 청년을 의미한다.

이번 프로그램에는 전국의 만 18~34세 자립준비청년 15명이 참여한다. 금융교육과 직무 특강, 소그룹 멘토링을 통해 관심 직무에 대한 이해를 넓히고 커리어 방향을 구체화할 수 있도록 구성됐다. 토스 팀원들이 개발, 디자인, 비즈니스 등 7개 직군에서 멘토로 참여한다.

첫 대면 프로그램은 지난 2일 토스 신논현 오피스에서 진행됐다. 참가자들은 사무실을 둘러보고 토스의 다양한 서비스를 직접 체험한 후 디지털 금융 산업에 대한 교육을 받았다. 3일에는 직군별 직무 특강과 소그룹 멘토링이 진행됐으며, 멘토들은 참가자들의 포트폴리오와 이력서를 검토하고 피드백을 제공했다.

전체 프로그램은 약 7주간 진행된다. 6일부터는 약 한 달간의 온라인 멘토링이 이어지며, 참가자들은 8월 5일까지 이메일과 화상 통화를 통해 멘토들과 소통할 예정이다. 프로그램은 8월 20일 열리는 '토스 멘토링 데이'로 마무리된다.

romeok@newspim.com