보원케미칼, 상반기 매출 287억원·전년比 11% ↑

AI 핵심 요약beta
- 보원케미칼이 19일 상반기 매출 287억원을 기록했다
- SPC 바닥재 성장으로 매출은 늘었지만 영업이익은 20억원으로 줄었다
- 하반기 설비투자와 부지 확대로 신사업과 수익성 개선에 나섰다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 화학소재 기업 보원케미칼이 올해 상반기 매출액 287억원을 기록했다고 19일 밝혔다. 전년 동기 258억원 대비 11.1% 증가한 수치다.
회사에 따르면 자동차용 표면소재 매출은 전년 수준을 유지했고, 건축자재용 표면소재는 SPC 바닥재 판매 증가에 힘입어 성장했다. 상반기 영업이익은 20억원으로 전년 동기 대비 6억원 감소했다. 연구개발비와 인건비, 하자보수비, 신규 설비 감가상각비 증가가 영향을 미쳤다. 순손실은 4억원으로, 지난 4월 코스닥 상장 과정에서 발생한 파생상품 관련 손실 약 21억원이 반영된 결과다.
보원케미칼은 상반기 증설을 마친 설비를 활용해 하반기 SPC 바닥재 양산과 판매를 확대할 계획이다. H건설사의 반포주공 재건축단지 아트월 공급도 확정됐다.
하반기에는 신사업 투자가 본격화된다. 5공장에 47억원을 투자해 기능성 시트용 티다이 설비를 구축하고, 태양광 EVA 필름과 OLED 봉지재 필름 생산을 위한 추가 설비를 9월까지 설치할 예정이다. 전자기기용 표면소재 사업에는 21억원을 투자해 3공장 증설과 정밀 표면 코팅 설비를 구축한다. 양산은 11월 시작할 계획이다.
생산 기반 확대를 위한 부지 확보도 진행 중이다. 기존 1·2·5공장 부지 5만3000㎡에 주변 부지를 추가 매입해 약 7만5000㎡ 규모로 조성하기로 확정했다. 고기능성 소재 사업 확대도 추진 중인데, 지난해 매출에서 고기능성 소재가 차지한 비중은 7%였으나 향후 25%까지 높인다는 목표다.
보원케미칼 관계자는 "자동차용 표면소재 매출을 안정적으로 유지하는 가운데 SPC 바닥재를 중심으로 건축자재용 표면소재 매출이 성장했다"며 "신규 매출 확대와 제품 경쟁력 강화를 통해 하반기 수익성을 개선하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com