우리은행, 박경리 탄생 100주년 기념 '토지' 영문 번역 후원

AI 핵심 요약beta
- 우리은행이 19일 박경리 탄생 100주년 지원에 나섰다.
- 토지 영문 번역·출판과 문화협약을 후원했다.
- 우리1899서 9월 19일까지 특별전도 연다.
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상업은행 근무 인연 재조명
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 우리은행이 박경리 선생 탄생 100주년을 맞아 대표작 '토지' 영문 번역을 후원하고 특별 전시를 여는 등 한국문학의 세계화 지원에 나선다.
우리은행은 '우리1899'에서 토지문화재단과 문화협력을 위한 업무협약을 체결하고 기부금을 전달했다고 19일 밝혔다.
이번 협약은 우리은행의 전신인 상업은행과 박경리 선생의 특별한 인연을 바탕으로 마련됐다.
박경리 선생은 등단 전인 1954년 상업은행 용산지점에서 은행원으로 근무했으며, 당시 상업은행 사보 '천일'에 본명인 '박금이'로 장편시 '바다와 하늘'을 발표했다. 퇴사 이후에도 단편소설 '전생록'을 사보에 기고하는 등 은행과 인연을 이어갔다.
우리은행은 이번 협약을 통해 한국문학의 대표 대하소설인 '토지'의 영문 번역 및 출판 사업을 후원한다. 세계 독자들에게 한국문학을 소개하고 K-컬처 확산에 기여한다는 취지다.
아울러 올해 박경리문학상에서는 한국문학 발전에 기여한 인물에게 특별상을 수여할 예정이다.
정진완 우리은행장은 "우리은행과 특별한 인연이 있는 박경리 선생의 위대한 문학적 유산이 세계로 뻗어나가 우리 사회에 더 큰 울림을 줄 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
한편 우리은행은 본점 지하에 위치한 역사관 '우리1899'에서 오는 9월 19일까지 '박경리 특별 기획전'을 개최한다. 전시에서는 박경리 선생이 상업은행 재직 시절 사보에 발표한 초기 작품과 개인 소장품 등 관련 유물을 무료로 관람할 수 있다.
peterbreak22@newspim.com