경남 전통시장 17곳 호우 피해…인태연 소진공 이사장 현장 점검

AI 핵심 요약beta
- 인태연 이사장이 19일 거제·통영시장 피해를 점검했다
- 집중호우로 경남 전통시장 17곳이 침수 피해를 입었다
- 인 이사장은 신속한 피해 파악과 지원을 당부했다
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통영센터에 신속하고 촘촘한 지원 당부
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 인태연 소상공인시장진흥공단 이사장이 집중호우로 피해를 본 경남 거제·통영지역 전통시장을 찾아 복구 상황을 점검하고 피해 상인들의 애로사항을 청취했다.
소진공은 인 이사장이 19일 경남 거제시와 통영시의 집중호우 피해 현장을 방문했다고 밝혔다.
광복절 연휴 동안 남해안과 제주를 중심으로 기록적인 폭우가 내리면서 경남지역에서는 현재까지 전통시장 17곳에서 침수와 토사 유출에 따른 점포 피해가 발생한 것으로 파악됐다.
인 이사장은 먼저 거제 옥포시장을 방문해 상인회장과 침수 피해 현장을 살펴봤다. 피해 점포를 찾아 상인들의 애로사항을 듣고 복구 진행 상황도 확인했다.
이어 통영센터에서 직원 간담회를 열고 집중호우 피해 현황과 지원 추진 상황을 점검했다. 통영센터는 통영시·거제시·고성군을 관할하는 지역센터다.
인 이사장은 지원이 필요한 소상공인을 신속하게 파악하고 현장에서 실질적인 지원이 이뤄질 수 있도록 대응해 달라고 당부했다. 이후 통영중앙시장을 찾아 피해 및 복구 상황을 확인하고 상인들의 의견을 청취했다.
인 이사장은 "이번 집중호우로 피해를 본 상인 여러분께 깊은 위로의 말씀을 드린다"며 "피해 현황을 신속하게 파악하고 필요한 지원이 적시에 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
jongwon3454@newspim.com