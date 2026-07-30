착한소주 620만병 팔렸다…소진공, 선양소주 상생모델 점검

AI 핵심 요약beta
- 소진공은 29일 선양소주를 방문해 ESG 상생모델을 점검했다
- 착한소주 생산시설·계족산 황톳길을 둘러보고 민관협업 성과와 혁신 방안을 논의했다
- 착한소주가 골목상권 매출·고객유입을 늘리자 소진공은 후속 민생상품 만땅맥주를 출시했다
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ESG·상생 사례 벤치마킹
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 소상공인시장진흥공단이 민간기업의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영과 골목상권 상생 사례를 벤치마킹하기 위해 선양소주를 찾았다.
소진공은 지난 29일 선양소주의 착한소주 생산시설과 계족산 황톳길을 방문해 민관 협업을 통한 상생 유통 모델과 ESG 경영 사례를 점검했다고 30일 밝혔다.
이번 견학은 지난달 소진공 본부에서 진행된 조웅래 선양 회장의 '기업의 성공을 이끈 역발상 철학과 990원 착한소주 탄생 배경' 특강의 후속 프로그램으로 마련됐다.
이날 현장 탐방은 착한소주 생산시설 견학, 계족산 ESG 사례 청취, 혁신협의체 소통 세미나, 계족산 황톳길 체험 순으로 진행됐다.
참석자들은 착한소주 생산·물류시설을 둘러보며 민관 협업을 통한 상생 유통 모델과 운영 성과를 확인했다. 계족산 황톳길에서는 지역사회와 함께하는 ESG 경영 실천 사례를 살펴보고 소상공인 지원 정책에 접목할 혁신 방안을 논의했다.
착한소주는 동네슈퍼 매출 회복과 골목상권 소비 활성화를 위해 소진공이 기획하고 선양이 생산, 한국수퍼체인유통사업협동조합이 유통을 맡아 지난 4월 출시한 민관 협업 상품이다.
출시 4개월 만에 전국 동네슈퍼 7400곳에서 620만병이 판매됐고 매출은 약 62억원을 기록했다. 소진공은 착한소주 판매 이후 고객 유입이 7.8%, 재방문율이 12.5% 증가하는 등 골목상권 활성화 효과가 나타났다고 설명했다.
소진공은 착한소주 성과를 바탕으로 지난 6월 동네슈퍼 전용 후속 민생상품인 '만땅맥주'를 추가 출시했다.
인태연 소진공 이사장은 "혁신은 새로운 시각으로 현장을 바라보고, 작은 아이디어를 실천하는 것에서 시작된다"며 "이번 견학에서 얻은 경험이 업무혁신으로 이어져 소상공인이 체감하는 정책 성과를 만드는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
jongwon3454@newspim.com