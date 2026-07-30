LG전자, OLED 스크린 72대로 국립현대미술관 채웠다

AI 핵심 요약beta
- LG전자는 30일 국립현대미술관에서 OLED 미디어아트 전시를 연다고 밝혔다.
- 55형 OLED 스크린 72대를 곡면으로 연결해 김 크리스틴 선의 대형 설치 작품을 구현했다.
- LG전자는 기획·공간·영상 구현 전반에 참여해 OLED로 예술과 기술 결합 경험을 강화했다.
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작품 기획부터 공간 구현까지 참여…OLED 화질 경쟁력 체험 기회 확대
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG전자가 국립현대미술관과 손잡고 OLED 디스플레이 72대로 구성한 초대형 미디어아트 전시를 선보인다. 제품 전시를 넘어 작품 기획과 공간 설계, 기술 구현에 직접 참여하며 OLED의 화질 경쟁력을 예술 경험으로 확장한다.
LG전자는 30일 오는 31일부터 11월 29일까지 국립현대미술관 서울 '서울박스'에서 'MMCA X LG OLED 시리즈' 두 번째 전시를 진행한다고 밝혔다. 이번 전시는 한국계 미국인 김 크리스틴 선 작가의 대형 설치 작품 '완고한 바위, 무모한 싸움들'을 중심으로 구성됐다.
전시장에는 55형 LG OLED 스크린 72대를 연결한 대형 곡면 화면이 설치됐다. 미국 수어의 움직임과 고전 만화의 모션 라인을 재해석한 드로잉 애니메이션을 완벽한 블랙과 정교한 색 표현으로 구현해 관람객의 몰입감을 높인다.
LG전자는 단순히 디스플레이를 제공하는 데 그치지 않고 작품 기획 단계부터 공간 구성과 영상 구현 전반에 참여했다. 언어와 소통, 접근성을 탐구해 온 작가의 창작 의도를 OLED 기술을 통해 대규모 디지털 작품으로 완성했다.
LG전자는 국립현대미술관과의 협업을 통해 예술과 기술의 접점을 넓히는 동시에 OLED 브랜드 경험도 강화한다. 오성택 LG전자 마케팅커뮤니케이션담당은 "섬세한 색과 역동적인 움직임을 왜곡 없이 구현해 기술과 예술이 결합한 차별화된 고객 경험을 선사할 것"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com