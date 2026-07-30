현대차그룹, 엔비디아 출신 권정현 부사장 영입…자율주행 AI 강화

AI 핵심 요약beta
- 현대자동차그룹이 30일 권정현 부사장을 AVP본부 자율주행개발센터장으로 선임했다
- 권 부사장은 엔비디아·삼성전자에서 자율주행 소프트웨어와 로봇 개발을 이끈 AI 기술 전문가다
- 현대차그룹은 글로벌 빅테크 출신 인재 영입으로 SDV·피지컬 AI 기반 자율주행 기술 상용화를 서두르고 있다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹이 자율주행 기술 경쟁력 강화를 위해 엔비디아 출신 권정현 부사장을 영입했다. 최근 애플과 엔비디아 등 글로벌 빅테크 출신 인재를 잇달아 영입하며 미래 모빌리티 핵심 조직인 AVP본부 강화에 속도를 내는 모습이다.
현대차그룹은 AVP본부 자율주행개발센터장으로 권정현 부사장을 선임했다고 30일 밝혔다.
권 부사장은 최근까지 삼성전자에서 지능형 로봇 개발을 이끌었으며, 이전에는 엔비디아에서 자율주행 소프트웨어 개발과 제품화를 담당했다. 자율주행 차량 인식 소프트웨어와 딥러닝, 머신러닝, 컴퓨터 비전 등 자율주행 AI 기술 개발과 상용화 경험을 갖춘 전문가다.
권 부사장은 앞으로 현대차그룹의 자율주행 핵심 기술 개발부터 양산차 적용까지 전 과정을 총괄하게 된다.
이번 영입은 현대차그룹이 추진하는 SDV(소프트웨어 중심 차량)와 피지컬 AI 전략의 연장선이다. 현대차그룹은 이달 1일 애플과 테슬라에서 아이폰과 차량, 휴머노이드 로봇 무선통신 시스템 개발을 맡았던 김동욱 전무를 AVP본부 SDV플랫폼개발센터장으로 영입했다. 이어 애플·도요타·엔비디아 출신의 제레미 마 전무를 AVP본부 실리콘밸리 거점 책임자로 선임하는 등 글로벌 AI 인재 확보를 이어가고 있다.
현대차그룹은 권 부사장 영입을 통해 자율주행 기술 고도화와 상용화를 앞당기고 미래 모빌리티 전략 실행에 속도를 낼 계획이다.
chanw@newspim.com