정의선, 현대차 브라질공장 점검…中 공세에 현지화 속도

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"위기를 극복해야 도약"… R&D 강화 및 현지 맞춤형 파워트레인 강조

주력 SUV 라인업 확대·FFV-HEV 조기 출시로 시장 점유율 공략

수소 트램·상용차 등 그린수소 생태계 구축 및 지역사회 상생 박차

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹이 중국 자동차업체들의 공세가 거세진 브라질에서 현지 맞춤형 하이브리드차와 스포츠유틸리티차량(SUV), 수소 사업을 앞세워 중장기 성장 기반을 강화한다.

30일 현대차그룹에 따르면 정의선 회장은 대통령의 브라질 국빈 방문을 계기로 한국 경제사절단에 참여해 27일(현지시간) 상파울루주 피라시카바에 위치한 현대차 브라질공장을 방문했다.

정의선 회장이 현대차 브라질공장 임직원들과 차량 품평을 진행하고 있다. [사진=현대차그룹]

정 회장은 중남미권역 연구개발(R&D)센터와 생산라인을 둘러보고 현지 생산·판매 현황과 중장기 사업 전략을 점검했다. 현대차 브라질공장은 2012년 완공된 이후 브라질 전략 차종인 HB20과 크레타, i20 등을 연간 20만대 규모로 생산하고 있다.

정 회장이 별도로 현지 공장을 찾은 것은 브라질 자동차 시장의 경쟁 구도가 빠르게 변하고 있기 때문이다. 브라질은 연간 자동차 수요가 250만대에 달하는 세계 6위권 시장인 동시에 희토류와 흑연 등 친환경차 핵심 자원을 보유한 공급망 요충지다.

특히 휘발유와 에탄올을 함께 사용하는 혼합연료 차량이 시장의 대부분을 차지하고, 완성차 수입 관세가 35%에 달해 현지 생산과 파워트레인 현지화가 판매 경쟁력을 좌우한다.

중국 업체들의 시장 확대도 현대차의 전략 변화를 재촉하고 있다. BYD를 비롯한 중국 업체들은 저가 전기차와 플러그인하이브리드차를 앞세워 브라질 판매를 확대하고 있다. BYD는 폐쇄된 포드 공장을 인수해 현지 생산에 나섰고, 올해 상반기 브라질 브랜드별 판매 순위에서 지난해 8위에서 4위로 올라섰다.

정 회장은 중남미권역 R&D센터 연구원들에게 "지속 가능한 중장기 사업 경쟁력을 확보하기 위해 현지 R&D 기능을 강화하고 파워트레인 현지화를 더욱 적극적으로 추진해야 한다"고 당부했다.

정의선 회장이 현대차 브라질공장 임직원들과 함께 생산라인을 점검하고 있다. [사진=현대차그룹]

이어 지난 6월 생산을 시작한 i20와 주력 SUV 크레타의 생산 품질을 점검했다. 현대차 브라질공장은 올해 3월 누적 생산 250만대를 돌파했다. 정 회장은 "13년 만에 250만대 생산을 돌파한 것은 현지 직원들의 헌신과 팀워크로 이뤄낸 결실"이라고 말했다.

현대차는 앞으로 브라질에서 SUV 라인업을 확대하고 현지 연료 환경에 최적화된 친환경차를 투입할 계획이다. 브라질 자동차 시장에서 SUV와 크로스오버유틸리티차량(CUV)이 차지하는 비중은 지난해 43.0%에서 2030년 51.2%까지 높아질 것으로 전망된다.

현대차는 주력 모델인 크레타의 판매를 확대하는 동시에 2030년까지 다양한 차급의 SUV를 선보일 방침이다. 지난 6월 생산을 시작한 i20도 HB20과 함께 브라질 B세그먼트 시장을 공략하는 핵심 전략 차종으로 육성한다.

친환경차 분야에서는 휘발유와 에탄올을 모두 사용할 수 있는 혼합연료 기반 하이브리드 시스템인 FFV-HEV 개발에 속도를 낸다. 브라질 연료 생태계에 맞춘 전용 파워트레인을 인기 차급인 SUV에 우선 적용해 조기에 출시한다는 구상이다.

소형 전기차의 현지 생산도 검토하고 있다. 브라질 정부가 친환경차 수입 관세를 단계적으로 높여 올해 7월부터 내연기관차와 같은 35%를 적용하면서 수입 판매만으로는 가격 경쟁력을 확보하기 어려워졌기 때문이다.

현대차는 수소와 재생에너지 분야에서도 새로운 사업 기회를 찾는다. 브라질은 풍부한 재생에너지를 기반으로 국가수소프로그램을 추진하며 저탄소 수소 생산과 수출 산업을 육성하고 있다.

정의선 회장이 현대차 브라질공장 임직원들과 함께 생산라인을 점검하고 있다. [사진=현대차그룹]

현대차그룹은 연료전지 기술과 제조 역량을 활용해 수소 상용차와 수소 트램, 그린수소 생산, 수소연료전지 시스템 공급, 재생에너지 발전소 구축 등 수소 생산·유통·활용 전반의 사업을 검토할 계획이다. 상파울루대학 등 현지 대학·기관과의 산학협력도 확대한다.

현대차는 올해 상반기 브라질에서 전년 동기 대비 12.1% 증가한 9만6723대를 판매했다. 2019년 이후 상반기 최대 판매량으로, 시장 점유율 7.1%를 기록해 브랜드 순위 5위에 올랐다.

차종별로는 HB20 세단과 해치백이 5만9518대, 크레타가 3만5925대 판매됐다. 크레타는 올해 상반기 일반 소비자 대상 딜러 판매에서 SUV 부문 1위를 기록했다. 현대차는 i20의 판매를 본격화해 올해 브라질에서 총 20만4000대를 판매한다는 목표다.

현대차는 현지 사업 확대와 함께 지역사회와의 협력도 이어가고 있다. 2022년부터 브라질 미나스제라이스주와 상파울루주 일대에 나무 10만그루를 심어 약 40㏊ 규모의 산림을 복원했으며, 피라시카바 지역 아동과 치안 공무원을 대상으로 무료 치과 진료도 지원하고 있다.

브라질공장은 올해 브라질 연방 감사원의 '윤리경영 우수기업' 인증을 획득했으며, 글로벌 조직문화 전문기관으로부터 9년 연속 '일하기 좋은 기업'으로 선정됐다. 2012년 이후 15년 연속 임금협상 무분규 기록도 이어가고 있다.

정 회장은 "브라질의 산업 환경 변화와 새로운 경쟁 국면을 맞아 여러 도전과 과제가 존재하지만, 위기를 극복해야 다음 단계의 성장과 도약이 가능하다"며 "브라질에서 더 큰 도약을 이룰 수 있도록 전사 차원에서 적극 지원하겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com