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정의선, 현대차 브라질공장 점검…中 공세에 현지화 속도

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  • 정의선 회장이 27일 브라질공장을 찾아 전략을 점검했다
  • 현대차는 현지화한 하이브리드·SUV·수소사업을 강화했다
  • 올해 상반기 브라질 판매 12.1% 늘어 5위에 올랐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"위기를 극복해야 도약"… R&D 강화 및 현지 맞춤형 파워트레인 강조
주력 SUV 라인업 확대·FFV-HEV 조기 출시로 시장 점유율 공략
수소 트램·상용차 등 그린수소 생태계 구축 및 지역사회 상생 박차

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹이 중국 자동차업체들의 공세가 거세진 브라질에서 현지 맞춤형 하이브리드차와 스포츠유틸리티차량(SUV), 수소 사업을 앞세워 중장기 성장 기반을 강화한다.

30일 현대차그룹에 따르면 정의선 회장은 대통령의 브라질 국빈 방문을 계기로 한국 경제사절단에 참여해 27일(현지시간) 상파울루주 피라시카바에 위치한 현대차 브라질공장을 방문했다.

정의선 회장이 현대차 브라질공장 임직원들과 차량 품평을 진행하고 있다. [사진=현대차그룹]

정 회장은 중남미권역 연구개발(R&D)센터와 생산라인을 둘러보고 현지 생산·판매 현황과 중장기 사업 전략을 점검했다. 현대차 브라질공장은 2012년 완공된 이후 브라질 전략 차종인 HB20과 크레타, i20 등을 연간 20만대 규모로 생산하고 있다.

정 회장이 별도로 현지 공장을 찾은 것은 브라질 자동차 시장의 경쟁 구도가 빠르게 변하고 있기 때문이다. 브라질은 연간 자동차 수요가 250만대에 달하는 세계 6위권 시장인 동시에 희토류와 흑연 등 친환경차 핵심 자원을 보유한 공급망 요충지다.

특히 휘발유와 에탄올을 함께 사용하는 혼합연료 차량이 시장의 대부분을 차지하고, 완성차 수입 관세가 35%에 달해 현지 생산과 파워트레인 현지화가 판매 경쟁력을 좌우한다.

중국 업체들의 시장 확대도 현대차의 전략 변화를 재촉하고 있다. BYD를 비롯한 중국 업체들은 저가 전기차와 플러그인하이브리드차를 앞세워 브라질 판매를 확대하고 있다. BYD는 폐쇄된 포드 공장을 인수해 현지 생산에 나섰고, 올해 상반기 브라질 브랜드별 판매 순위에서 지난해 8위에서 4위로 올라섰다.

정 회장은 중남미권역 R&D센터 연구원들에게 "지속 가능한 중장기 사업 경쟁력을 확보하기 위해 현지 R&D 기능을 강화하고 파워트레인 현지화를 더욱 적극적으로 추진해야 한다"고 당부했다.

정의선 회장이 현대차 브라질공장 임직원들과 함께 생산라인을 점검하고 있다. [사진=현대차그룹]

이어 지난 6월 생산을 시작한 i20와 주력 SUV 크레타의 생산 품질을 점검했다. 현대차 브라질공장은 올해 3월 누적 생산 250만대를 돌파했다. 정 회장은 "13년 만에 250만대 생산을 돌파한 것은 현지 직원들의 헌신과 팀워크로 이뤄낸 결실"이라고 말했다.

현대차는 앞으로 브라질에서 SUV 라인업을 확대하고 현지 연료 환경에 최적화된 친환경차를 투입할 계획이다. 브라질 자동차 시장에서 SUV와 크로스오버유틸리티차량(CUV)이 차지하는 비중은 지난해 43.0%에서 2030년 51.2%까지 높아질 것으로 전망된다.

현대차는 주력 모델인 크레타의 판매를 확대하는 동시에 2030년까지 다양한 차급의 SUV를 선보일 방침이다. 지난 6월 생산을 시작한 i20도 HB20과 함께 브라질 B세그먼트 시장을 공략하는 핵심 전략 차종으로 육성한다.

친환경차 분야에서는 휘발유와 에탄올을 모두 사용할 수 있는 혼합연료 기반 하이브리드 시스템인 FFV-HEV 개발에 속도를 낸다. 브라질 연료 생태계에 맞춘 전용 파워트레인을 인기 차급인 SUV에 우선 적용해 조기에 출시한다는 구상이다.

소형 전기차의 현지 생산도 검토하고 있다. 브라질 정부가 친환경차 수입 관세를 단계적으로 높여 올해 7월부터 내연기관차와 같은 35%를 적용하면서 수입 판매만으로는 가격 경쟁력을 확보하기 어려워졌기 때문이다.

현대차는 수소와 재생에너지 분야에서도 새로운 사업 기회를 찾는다. 브라질은 풍부한 재생에너지를 기반으로 국가수소프로그램을 추진하며 저탄소 수소 생산과 수출 산업을 육성하고 있다.

정의선 회장이 현대차 브라질공장 임직원들과 함께 생산라인을 점검하고 있다. [사진=현대차그룹]

현대차그룹은 연료전지 기술과 제조 역량을 활용해 수소 상용차와 수소 트램, 그린수소 생산, 수소연료전지 시스템 공급, 재생에너지 발전소 구축 등 수소 생산·유통·활용 전반의 사업을 검토할 계획이다. 상파울루대학 등 현지 대학·기관과의 산학협력도 확대한다.

현대차는 올해 상반기 브라질에서 전년 동기 대비 12.1% 증가한 9만6723대를 판매했다. 2019년 이후 상반기 최대 판매량으로, 시장 점유율 7.1%를 기록해 브랜드 순위 5위에 올랐다.

차종별로는 HB20 세단과 해치백이 5만9518대, 크레타가 3만5925대 판매됐다. 크레타는 올해 상반기 일반 소비자 대상 딜러 판매에서 SUV 부문 1위를 기록했다. 현대차는 i20의 판매를 본격화해 올해 브라질에서 총 20만4000대를 판매한다는 목표다.

현대차는 현지 사업 확대와 함께 지역사회와의 협력도 이어가고 있다. 2022년부터 브라질 미나스제라이스주와 상파울루주 일대에 나무 10만그루를 심어 약 40㏊ 규모의 산림을 복원했으며, 피라시카바 지역 아동과 치안 공무원을 대상으로 무료 치과 진료도 지원하고 있다.

브라질공장은 올해 브라질 연방 감사원의 '윤리경영 우수기업' 인증을 획득했으며, 글로벌 조직문화 전문기관으로부터 9년 연속 '일하기 좋은 기업'으로 선정됐다. 2012년 이후 15년 연속 임금협상 무분규 기록도 이어가고 있다.

정 회장은 "브라질의 산업 환경 변화와 새로운 경쟁 국면을 맞아 여러 도전과 과제가 존재하지만, 위기를 극복해야 다음 단계의 성장과 도약이 가능하다"며 "브라질에서 더 큰 도약을 이룰 수 있도록 전사 차원에서 적극 지원하겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com

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SK하이닉스 ADR 30일부터 전환 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 미국 나스닥에 상장된 SK하이닉스 주식예탁증서(ADR)와 국내 보통주 간 전환 절차가 오는 30일부터 시작된다. 다만 국내 원주를 ADR로 바꾸려면 별도의 신고 절차를 거쳐야 하고 발행 물량에도 제한이 있어, 두 시장의 가격 차이가 단기간에 해소되기는 어려울 전망이다. SK하이닉스는 ADR 상장의 의미를 단기적인 주가 흐름보다 글로벌 투자자 기반 확대와 미국 자본시장 진출에 두고 있다. ADR 발행과 키옥시아 지분 매각 등으로 확보한 현금의 일부를 주주에게 돌려주는 추가 환원 방안도 연내 공개할 계획이다. 경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습. [사진 = 뉴스핌DB] ◆30일부터 양방향 전환…차익거래는 '제한적'SK하이닉스는 29일 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "한국거래소 원주 추가 상장이 완료되는 다음 날인 오는 30일부터 ADR을 원주로 자유롭게 전환할 수 있다"고 밝혔다. 미국 나스닥에서 거래되는 ADR 10주를 국내 증시에 상장된 SK하이닉스 보통주 1주로 바꿀 수 있게 되는 것이다. ADR 1주가 국내 보통주 10분의 1주(0.1주)에 해당하도록 발행됐기 때문이다. 29일 현재 SK하이닉스 주가는 130만원, SK하이닉스 ADR은 130달러다. 현재 환율은 감안하면 ADR 10주는 188만원으로 국내 주가 보다 높은 상황이다. 미국 투자자가 ADR을 원주로 바꿔 국내에서 팔 경우 손실이 발생하는 상황이다. ◆신고 절차·물량 제한…가격 괴리 당분간 지속가격 차이를 이용하려면 국내 원주를 사서 ADR로 바꾼 뒤 미국에서 매도해야 하지만, 원주에서 ADR로의 전환에는 규제상 신고 절차와 발행 한도가 적용된다. 이에 따라 양방향 차익거래가 자유롭지 않아 ADR에 붙은 가격 프리미엄이 단기간에 해소되기는 어려울 수 있다는 분석이다. SK하이닉스는 "국내 기업의 기존 주식예탁증서(DR) 사례를 고려하면 원주를 ADR로 전환하기 위해서는 규제상 신고 절차가 필요할 수 있으며 통상 수주 이상의 시간이 소요될 것으로 예상된다"고 설명했다. 물량에도 제한이 있다. 현재 ADR 전환 한도는 이번 공모를 통해 발행한 신주 규모인 1779만주로 설정돼 있으며, ADR 총 발행 잔량도 이를 초과할 수 없다. 이에 따라 시장에서는 30일부터 양방향 전환 체계가 시작되더라도 원주와 ADR 사이의 가격 차이가 단기간에 완전히 해소되기보다는 점진적으로 축소될 가능성에 무게를 두고 있다. 원주에서 ADR로의 전환에는 시간과 물량 제약이 동시에 존재하기 때문이다. SK하이닉스 ADR은 공모가(149달러)를 밑도는 흐름을 이어가고 있다. 시장에서는 AI 투자 둔화 우려와 글로벌 반도체주 조정이 복합적으로 반영된 결과라는 분석이 나온다. [AI 인포그래픽=서영욱 기자] ◆"글로벌 자본시장 진출"…주주환원도 확대 검토다만 SK하이닉스는 이번 ADR 상장의 의미를 단기 주가보다 글로벌 자본시장 진출과 투자자 기반 확대에 두고 있다는 점을 재차 강조했다. SK하이닉스는 "이번 나스닥 상장은 단순한 자금 조달을 넘어 기술 경쟁력과 성장성에 대한 글로벌 시장의 신뢰를 확인한 것"이라며 "이를 계기로 주요 고객 및 파트너와의 전략적 협력을 강화하고 새로운 사업 기회를 발굴해 나갈 계획"이라고 밝혔다. 향후 ADR 비중 확대 여부에 대해서는 신중한 입장을 유지했다. 회사는 "ADR 비중 확대는 규제 환경 등을 종합적으로 고려해 검토할 예정"이라면서도 "현재 구체적으로 결정된 사항은 없다"고 설명했다. 보유 현금 활용 방향도 제시했다. SK하이닉스는 키옥시아 지분 매각과 ADR 발행 등을 통해 확보한 자금을 ▲AI 시대 성장 기회를 위한 적기 투자 ▲안정적인 재무구조 유지 ▲주주환원 확대라는 세 가지 원칙 아래 배분하겠다고 밝혔다. 추가 주주환원에 대해서는 가능성을 열어뒀다. SK하이닉스는 "시장의 높은 관심을 충분히 인지하고 있으며 다양한 방식의 추가 주주환원 방안을 검토하고 있다"면서도 "ADR 공모와 관련한 규제와 절차상 제약으로 현 시점에서 구체적인 방식과 규모를 공개하기는 어렵다"고 말했다. 이어 "구체적인 방안이 확정되는 대로 연내 시장과 소통하겠다"고 덧붙였다. syu@newspim.com 2026-07-29 15:09
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쿠팡, 상반기 美로비 자금 34억원 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡이 국내 규제 현안에 대응하는 과정에서 미국 워싱턴 정관계를 상대로 한 로비 활동을 확대하고 있다. 쿠팡Inc가 올해 상반기 신고한 로비 지출액은 237만달러(약 34억4200만원)로, 자체 조직과 외부 전문업체를 통해 백악관과 미 의회, 주요 행정부처 등을 폭넓게 접촉한 것으로 나타났다. 같은 기간 한국 정부의 쿠팡 조사와 제재를 미국 기업 차별로 규정하는 정치권의 움직임도 공화당 의원들의 연명서한과 하원 조사보고서, 외국 공무원 입국 제한 법안 발의로 구체화됐다. ◆ 상반기 237만달러…외부업체 6곳 가동 29일 미국 상원 로비공개법(LDA) 공시에 따르면 쿠팡Inc가 올해 상반기 신고한 로비 지출액은 총 237만달러(약 34억4200만원)다. 이는 지난해 연간 지출액 227만달러(약 32억9700만원)를 이미 10만달러 웃도는 규모다. 올해 1분기에는 109만달러(약 15억8300만원), 2분기에는 128만달러(약 18억5900만원)를 지출했다. 2분기 지출액은 1분기보다 17.4% 늘었다. 지난해 상반기 지출액 110만달러(약 15억9800만원)와 비교하면 올해 상반기 로비 비용은 115.5% 증가했다. 쿠팡Inc는 자체 조직과 ▲볼러드파트너스 ▲컨티넨털스트래티지 ▲크로스로드스트래티지 ▲밀러스트래티지 ▲모뉴먼트애드버커시 ▲윌리엄스앤드젠슨 등 외부 업체 6곳을 활용했다. 접촉 대상에는 미국 상·하원과 백악관, 국무부·상무부·미국무역대표부(USTR) 등이 포함됐다. [AI 인포그래픽=김정인 기자] ◆ 서한·보고서 거쳐 법안까지 한국 정부의 쿠팡 조사와 제재를 미국 기업에 대한 차별로 규정하는 미국 정치권의 움직임은 올해 들어 조사와 서한, 보고서, 법안 발의로 이어졌다. 미 하원 법사위원회는 지난 2월 쿠팡Inc에 한국 정부의 조사·제재와 관련한 문서와 통신 기록 제출을 요구하는 소환장을 발부했다. 쿠팡 관계자의 증언도 요구하며 한국 정부의 미국 기업 차별 여부를 들여다보기 시작했다. 이어 마이클 바움가트너 공화당 하원의원은 지난 4월 공화당 하원의원 54명과 함께 한국 정부에 미국 기업에 대한 차별적 조치를 중단하라는 취지의 서한을 보냈다. 이들은 한국 온라인 시장에서 미국 기업이 밀려날 경우 테무와 알리바바, 쉬인 등 중국계 플랫폼이 그 자리를 차지할 수 있다고 주장했다. 하원 법사위원회는 조사 내용을 토대로 지난 1일 한국 정부의 미국 기업 차별 의혹을 다룬 중간보고서를 공개했다. 보고서는 한국 정부가 쿠팡을 반복적으로 조사하고 경쟁사보다 과도한 규제와 과징금을 부과했다고 주장했다. 쿠팡이 제출한 자료와 관계자 증언도 보고서에 활용됐다. 서울 송파구 쿠팡 본사. [사진=뉴스핌DB] 정치권의 문제 제기는 법안 발의로도 이어졌다. 바움가트너 의원은 지난 22일 미국인이나 미국 기업을 경제적으로 차별한 외국 정부 당국자의 미국 입국을 제한하고 추방할 수 있도록 하는 이민·국적법 개정안을 발의했다. '외국 공무원 입국 제한법안'으로 불리는 H.R.9834는 차별적 정부 조치에 관여한 외국 공무원을 입국 불허·추방 대상에 포함하는 내용이다. 현재 하원 법사위원회에 회부된 발의 초기 단계다. 바움가트너 의원은 법안 설명자료에서 한국 당국의 쿠팡 조사와 과징금을 미국 기업 차별 사례로 제시했다. 다만 법안은 쿠팡과 한국만을 겨냥한 것은 아니며 유럽연합(EU)의 구글 규제와 브라질의 미국계 플랫폼 규제도 함께 언급했다. ◆ 쿠팡 "합법적 활동…수출 확대 목적" 쿠팡은 미국 정부와 정치권을 상대로 한 로비가 미국 헌법과 관련 법률에 따라 보장된 합법적인 활동이라는 입장이다. 자사의 로비 규모도 미국 주요 기업이나 국내 대기업과 비교해 크지 않다고 주장했다. 쿠팡은 공식 로비 의제가 미국산 상품 수출과 미국 내 일자리 창출, 한미 경제·통상 관계 강화라고 설명했다. 지난 28일 포춘 글로벌 500 첫 진입을 발표하면서도 자신을 시애틀에 본사를 둔 미국 기술기업으로 소개하고, 지난해 미국 상품·서비스·농산물의 해외 판매액 가운데 50억달러 이상을 담당했다고 강조했다. 한편 한국 정부는 쿠팡을 미국 기업이라는 이유로 차별했다는 주장을 부인하고 있다. 공정거래위원회는 기업 국적과 관계없이 플랫폼 사업자에 같은 기준을 적용하고 있다는 입장이다. kji01@newspim.com 2026-07-29 14:38

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