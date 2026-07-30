HD현대, 미국에 '조선소 운영 기술' 수출…프레이저 현대화 착수

AI 핵심 요약beta
- HD한국조선해양이 30일 미국 프레이저와
- 조선소 현대화 협력 업무협약을 체결했다.
- HD한국조선해양은 설계·운영 노하우를 패키지로
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD현대가 선박 건조를 넘어 조선소를 설계하고 운영하는 기술 자체를 미국에 수출한다. 국내에서 축적한 스마트 조선소 노하우를 새로운 사업으로 확장하는 첫 사례다.
HD한국조선해양은 미국 프레이저 인더스트리와 '미국 조선산업 부흥을 위한 조선소 현대화 협력 업무협약'을 체결했다고 30일 밝혔다.
양사는 조선소 진단과 야드·공장 배치 설계, 로봇·자동화 설비 도입, 공정·품질·생산성 개선, 인공지능(AI)·데이터 기반 디지털 솔루션 적용, 공급망 확대 및 인력 양성 등을 공동 추진한다.
HD한국조선해양은 조선소 설계·건설 노하우와 생산·운영 시스템, 데이터 관리 기술을 하나의 패키지로 제공할 계획이다. 지난 3월 정관에 '디지털 엔지니어링·매뉴팩처링 플랫폼 개발 및 공급업'을 추가한 뒤 추진하는 첫 조선소 종합 솔루션 사업이다.
양사는 연내 조선소 현대화 컨설팅 공급계약을 체결하고 미국 슈피리어호 연안에 있는 프레이저 조선소를 실증 모델로 구축한다. 프레이저는 핀칸티에리 마린그룹, 돈존마린과 '오대호 조선 동맹'을 결성해 미 해안경비대 경쇄빙선 사업에도 참여하고 있다.
김형관 HD한국조선해양 대표는 "설계부터 운영까지 필요한 노하우를 제공해 프레이저 조선소가 미국 조선산업 재건의 거점이 되도록 지원하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com