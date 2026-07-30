무보, AI·데이터 서포터즈 활동 성료... 공공데이터 확산 '앞장'

AI 핵심 요약beta
- 한국무역보험공사가 29일 AI·데이터 서포터즈 수료식을 개최했다
- 서포터즈는 3개월간 공공데이터 활용 영상·SNS콘텐츠를 제작했다
- 무보는 디지털 전환과 AI 접목으로 공공데이터 활용과 고객 편의 증대를 추진했다
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영상·소셜미디어 콘텐츠로 공공데이터 가치 홍보
4개 공공기관 공동 운영…11대 1 경쟁률 뚫고 선발
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국무역보험공사(사장 장영진)가 'AI·데이터 서포터즈' 활동을 성공적으로 마무리했다.
무보는 29일 서울 종로에서 AI·데이터 서포터즈 수료식을 개최했다고 30일 밝혔다.
이번 사업은 무보와 신용보증재단중앙회, 창업진흥원, 해양환경공단이 공동으로 추진했다. 무보는 이 사업을 통해 각 기관이 보유한 공공데이터의 활용 사례와 가치를 국민에게 쉽게 전달하기 위해 앞장섰다.
지난 4월 11대 1의 경쟁률을 거쳐 선발된 대학생과 대학원생들은 약 3개월간 각 기관의 데이터를 활용해 영상과 소셜미디어 콘텐츠를 제작했다.
무보는 서포터즈 활동을 통해 공공데이터에 대한 접근성을 높이고, 국민이 실제 활용 사례를 쉽게 이해할 수 있도록 하는 데 중점을 뒀다.
무보는 지난해 9월 공공부문 인공지능(AI) 선도기관으로 선정된 이후 관련 조직을 본부 단위로 확대 개편했다. 디지털 혁신을 바탕으로 고객 서비스의 품질을 높이기 위한 작업도 진행 중이다.
앞으로 무보는 다양한 정보를 하나의 플랫폼에 담고, 다이렉트 상품에 AI를 접목해 고객 편의성을 높일 계획이다. AI·데이터 서포터즈 사업도 이러한 디지털 전환 전략의 하나로 추진됐다.
유승희 무보 AI·디지털사업본부장은 "지난 3개월간 서포터즈의 적극적인 활동으로 공공데이터 활용이 한층 활발해졌다"며 "앞으로도 공공데이터 개방 수요를 발굴해 국민이 변화를 체감할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com