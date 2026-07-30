[컨콜] 삼성전자 "HBM4E 주요 고객사에 샘플 출하…서버 수요가 모바일 둔화 압도"

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자는 30일 HBM4E 샘플을 출하하며 AI 메모리 공략을 강화했다고 밝혔다.
- 2분기 메모리 출하량과 가격이 동반 상승해 메모리 사업이 역대 최대 분기 실적을 다시 경신했다.
- 서버용 D램·SSD·HBM 수요가 모바일·PC 둔화를 상회해 공급 부족이 심화될 전망이다.
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[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 주요 고객사에 차세대 고대역폭메모리(HBM)인 HBM4E 샘플을 출하하며 인공지능(AI) 메모리 시장 공략을 강화하고 있다. AI 서버용 D램과 기업용 솔리드스테이트드라이브(SSD), HBM 수요 증가세가 모바일·PC 수요 둔화를 크게 웃돌면서 하반기에도 메모리 공급 부족이 심화할 것으로 전망했다.
삼성전자는 30일 2분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "주요 고객사에 HBM4E 샘플을 출하하며 기술 경쟁력을 강화했다"고 밝혔다. 2분기 D램 출하량은 전 분기보다 10% 초반 증가해 회사 가이던스를 웃돌았으며, 낸드 출하량은 한 자릿수 초반 증가해 예상에 부합했다. 평균판매가격(ASP)은 D램이 전 분기보다 40% 중반, 낸드는 60% 후반 상승했다.
출하량 증가와 큰 폭의 가격 상승이 동시에 나타나면서 메모리 사업은 다시 한번 역대 최대 분기 실적을 경신했다. 에이전틱 AI 확산과 하이퍼스케일러의 인프라 투자 확대에 따라 AI 서버뿐 아니라 일반 컴퓨팅 서버 수요도 강세를 보이고 있다는 설명이다. 삼성전자는 HBM4 공급 확대와 함께 업계 최초로 HBM4E 샘플을 출하했다고 밝힌 바 있다.
모바일과 PC 시장에서는 메모리 가격 상승에 따른 수요 둔화 가능성이 제기되지만, 삼성전자는 서버 D램과 SSD, HBM의 추가 수요 증가 속도가 이를 크게 상회한다고 진단했다. 이에 따라 수요와 공급 간 격차가 더욱 확대될 것으로 보고 고객별 수요 변화에 맞춰 제품 믹스를 선제적으로 조정할 방침이다.
3분기 메모리 재고도 현저히 낮은 수준으로 예상됐다. 삼성전자는 3분기 D램 출하량이 전 분기 대비 한 자릿수 증가하고, 낸드는 한 자릿수 후반 늘어날 것으로 내다봤다. 회사 측은 "업계를 선도하는 기술 경쟁력과 다양한 제품 포트폴리오를 바탕으로 증가하는 수요에 적극 대응해 시장을 선도하겠다"고 밝혔다.
mkyo@newspim.com