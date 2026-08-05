소진공 등 대전 7개 공공기관, 청렴·윤리·인권 공동선언

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소진공 등 청렴한빛네트워크 결의대회

청렴라이브 열고 반부패 인식 확산

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 소상공인시장진흥공단 등 대전지역 7개 공공기관이 청렴·윤리·인권 가치 확산을 위해 공동 결의에 나섰다.

5일 소진공에 따르면 청렴한빛네트워크는 지난 4일 대전 전통나래관에서 '2026년 청렴·윤리·인권 실천 결의대회 및 청렴 라이브'를 개최했다.

청렴한빛네트워크는 소진공을 비롯해 국민건강보험공단 대전중부지사, 대전광역시 사회서비스원, 대전신용보증재단, 대전평생교육진흥원, 한국기상산업기술원, 한국산림복지진흥원 등 7개 공공기관으로 구성된 협의체다.

소상공인시장진흥공단은 4일 대전 전통나래관에서 '청렴한빛네트워크' 협의체와 함께 청렴·윤리·인권 결의대회에 참석했다 [사진=소상공인시장진흥공단] 2026.08.05 jongwon3454@newspim.com

청렴한빛네트워크는 정기 실무협의회와 반부패·청렴 캠페인, 청렴 공모전, 합동 청렴교육 등 공동사업을 통해 지역사회 청렴문화 확산을 추진하고 있다.

이번 행사는 청렴·윤리·인권 가치를 조직문화 전반에 확산하고 공공기관의 사회적 책임 실천 의지를 다지기 위해 마련됐다.

참석 기관들은 청렴·윤리·인권 실천 선언문을 낭독하고 결의판 조각을 부착하는 퍼포먼스를 진행했다. 이를 통해 공정과 책임, 인권존중, 법과 원칙을 바탕으로 국민에게 신뢰받는 공공기관이 되겠다는 의지를 밝혔다.

이어진 청렴라이브는 청렴 판소리, 샌드아트 공연, 청렴 특강 등 참여형 프로그램으로 구성됐다. 특강 내용을 바탕으로 한 청렴퀴즈도 진행해 참석자들의 반부패·청렴 인식을 높이는 시간도 마련됐다.

인태연 소진공 이사장은 "청렴한빛네트워크 7개 기관이 함께 청렴·윤리·인권 실천을 다짐하고 이를 지역사회에 확산하기 위해 뜻을 모은 것은 매우 의미 있는 일"이라며 "앞으로도 기관 간 협력을 바탕으로 청렴문화 확산과 윤리경영 실천을 지속적으로 추진해 국민에게 더 신뢰받는 공공기관이 되도록 노력하겠다"고 말했다.

jongwon3454@newspim.com