[오늘날씨] 한낮 39도 폭염 계속…전북·제주 비소식

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아침 최저 23~30도·낮 최고 30~39도



[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 목요일인 6일은 낮 최고기온이 39도까지 오르는 폭염이 계속되는 가운데 전북북서부에는 곳에 따라 소나기가, 제주도에는 오전까지 비가 내리겠다.

기상청에 따르면 이날 전국이 대체로 맑은 가운데 한낮 최고기온은 39도까지 올라 무덥겠다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 서울 전역에 폭염중대경보가 내려진 4일 오후 서울 서대문구 창천문화공원에서 시민들이 쿨링포그 앞에서 더위를 식히고 있다. 2026.08.04 mironj19@newspim.com

예상 강수량은 전북북서부 5~40mm, 제주도 5mm 안팎이다.

아침 최저기온은 23~30도로 예상된다. ▲서울 27도 ▲인천 26도 ▲수원 26도 ▲춘천 25도 ▲강릉 26도 ▲청주 26도 ▲대전 26도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 26도 ▲부산 26도 ▲울산 26도 ▲제주 27도다.

낮 최고기온은 30~39도로 예상된다. ▲서울 39도 ▲인천 38도 ▲수원 38도 ▲춘천 37도 ▲강릉 32도 ▲청주 36도 ▲대전 37도 ▲전주 38도 ▲광주 37도 ▲대구 36도 ▲부산 33도 ▲울산 33도 ▲제주 33도다.

바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '좋음' 수준을 보이겠다.

jason14@newspim.com