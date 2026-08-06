LF 아떼, 미국 매출 42배 '점프'…K-뷰티 신규 전략시장 안착

AI 핵심 요약beta
- LF 아떼가 6일 미국에서 상반기 매출 42배 성장을 기록했다.
- 아떼는 멜라닌 케어 OTC 선크림·선에센스와 립밤으로 미국 등 해외서 매출을 키웠다.
- 아떼는 대만·중국 등 판매국을 확대하고 말레이시아·홍콩 신규 진출을 검토했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 생활문화기업 LF의 비건 뷰티 브랜드 아떼가 미국 시장에서 폭발적 성장을 기록했다. 올해 상반기 미국 매출이 전년 동기 대비 42배 뛰며 신규 전략 시장으로 확실히 자리 잡았다.
6일 LF에 따르면 아떼는 다양한 피부 특성에 따른 멜라닌 케어 수요에 주목해 약 1년간 OTC(Over the Counter·일반의약품) 전용 선크림과 선에센스를 개발했다. 이를 아마존 중심으로 판매하며 미국 매출이 급성장했다. 최근에는 올리브영 미국 1·2호점에 대표 제품 '어센틱 립밤'을 입점시키며 오프라인 접점도 넓혔다. 하반기에는 아마존을 비롯한 글로벌 D2C(소비자 직접 판매) 채널 공략에 속도를 낸다.
미국 시장의 성과에 힘입어 아떼의 상반기 해외 매출은 전년 동기 대비 약 2.3배 늘었다. 일본, 베트남, 영국 등 기존 시장도 안정적 성장을 이어갔다. 일본은 큐텐재팬 채널 매출이 약 3배 성장했고 대표 제품 '립 글로이 밤'이 상반기 8000여 개 팔렸다. 베트남은 쇼피와 틱톡숍을 중심으로 전년 대비 192% 성장했으며, 영국은 K-뷰티 편집숍 퓨어서울을 통해 재구매가 이어지고 있다.
지난해 7월 진출한 대만에서도 '립 글로이 밤'이 3만 개 이상 팔리며 빠르게 안착했다. 상반기 중국, 사우디아라비아, 몽골 등으로 판매국을 넓혔고 하반기에는 말레이시아, 홍콩 등 신규 진출도 검토 중이다.
LF 아떼 관계자는 "국가별 소비자 특성과 유통 환경을 반영한 맞춤 전략이 글로벌 시장에서 의미 있는 성과로 이어지고 있다"고 말했다.
fineview@newspim.com