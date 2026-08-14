소진공, AI로 소상공인 지원 고도화...'지능정보화위' 출범

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AI 윤리·데이터 거버넌스 등 심의

내부 업무혁신·지원서비스 개선 추진

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 소상공인시장진흥공단이 인공지능(AI)과 데이터를 활용한 업무혁신과 소상공인 지원서비스 고도화에 나선다.

소진공은 지난 13일 공단 본부에서 '지능정보화위원회' 출범해 첫 회의를 열었다고 14일 밝혔다. 위원회는 디지털 기술 변화에 대응하고 중장기 지능정보화 정책과 인공지능 전환(AX) 과제를 심의·조정하기 위해 신설됐다.

위원회에는 AI와 정보기술, 데이터, 정보보호 분야의 학계·공공·민간 전문가 10여 명을 비롯해 소진공 비상임이사와 AI디지털본부장 등이 참여한다.

소상공인시장진흥공단은 13일 지능정보화위원회 출범하고 제1차 위원회를 개최했다 [사진=소상공인시장진흥공단] 2026.08.14 jongwon3454@newspim.com

첫 회의에서는 중장기 지능정보화 계획과 업무지침 개정안, AI 윤리원칙 제정안, 개인정보 보호 내부 관리계획 등을 논의했다.

위원회는 앞으로 정보시스템 구축·고도화·통합과 AI 도입에 따른 위험관리 방안을 심의한다. AI 활용 기준과 데이터 거버넌스, 정보보안·개인정보보호 등 관련 과제의 추진 현황과 성과도 점검할 예정이다.

소진공은 위원회를 중심으로 AI 거버넌스를 구축하고 현장 수요를 반영한 AI·데이터 기반 소상공인 지원서비스를 확대할 방침이다.

인태연 소진공 이사장은 "지능정보화위원회는 AI를 기반으로 공단의 일하는 방식을 혁신하고 소상공인 지원서비스를 개선하는 전략적 의사결정 기구가 될 것"이라며 "현장의 목소리와 전문가 의견을 반영해 소상공인이 체감할 수 있는 성과를 만들겠다"고 말했다.

jongwon3454@newspim.com