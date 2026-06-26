토스, 포세이돈과 손잡고 '사용자 참여형 AI 데이터 경제' 구축

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

토스 미니앱서 AI 학습데이터 제공·보상

블록체인으로 기여·정산 전 과정 기록

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 토스가 블록체인 기반 탈중앙화 AI 데이터 인프라 기업 포세이돈과 손잡고, 이용자가 직접 AI 학습 데이터 구축에 참여하고 보상을 받는 새로운 데이터 경제 모델을 추진한다.

토스 운영사 비바리퍼블리카는 26일 포세이돈과 사용자 참여형 AI 데이터 사업 협력을 진행한다고 밝혔다. 양사는 AI 산업 성장으로 급증하는 데이터 수요에 대응하는 동시에, 데이터 생산에 기여한 이용자에게 그 가치를 투명하게 환원하는 구조를 만드는 데 초점을 맞춘다.

[사진=토스]

포세이돈은 블록체인 기반 데이터 인프라를, 토스는 약 3000만명에 달하는 사용자 기반과 디지털 금융 운영 역량을 제공한다.

협력의 핵심은 사용자가 AI 데이터 경제에 직접 참여하고, 이 과정에서 발생하는 기여 내역과 권리가 블록체인에 기록돼 투명하게 관리되는 구조다.

이용자는 자신의 데이터 기여 이력과 이에 따른 보상을 하나의 인터페이스에서 확인할 수 있고, 보상 지급과 정산도 디지털 금융 서비스와 연계해 처리한다는 계획이다.

양사는 포세이돈의 사용자 참여형 데이터 기여 서비스 '누모(NUMO)'를 토스 미니앱 형태로 선보일 예정이다.

토스 이용자는 별도의 앱 설치 없이 토스 앱 안에서 누모에 접속해 음성·이미지·영상 등 다양한 형식의 AI 학습 데이터 구축에 참여할 수 있고, 기여 수준에 따라 보상을 받는다.

양사는 이용자의 데이터 기여, 그에 따른 보상과 정산이 유기적으로 연결되는 새로운 디지털 금융 모델을 공동 개발하고, 이를 통해 사용자 참여형 데이터 경제 생태계를 확장한다는 구상이다.

또한 국내에서 검증된 사용자 참여형 데이터 모델을 글로벌 시장으로 확장하는 방안도 모색 중이다.

서창훈 토스 신사업담당 상무는 "AI 산업이 성장할수록 양질의 데이터에 대한 수요가 빠르게 늘고 있다"며 "사용자가 데이터 경제에 보다 쉽고 자연스럽게 참여할 수 있는 환경을 만들고, 기여한 가치가 투명하게 보상받을 수 있는 구조를 계속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

peterbreak22@newspim.com