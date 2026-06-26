토스뱅크, 디지털금융포럼 '디지털 금융대상' 수상

금융 불편 개선, 모바일 기반 안전한 금융 경험 확산 높이 평가

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 토스뱅크가 디지털 금융 혁신을 인정받아 '디지털금융 대상'을 수상했다고 26일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 제7회 디지털금융포럼에서 토스뱅크가 '디지털금융 대상'을 수상했다. 사진은 김호원 디지털금융포럼 공동대표가 박준하 토스뱅크 최고기술책임자에게 상을 수여하는 모습 [사진=토스뱅크]2026.06.26 dedanhi@newspim.com

토스뱅크는 지난 25일 부산 해운대구 그랜드 조선 부산에서 열린 한국정보시스템학회와 한국지능정보시스템학회 주최 '제7회 디지털금융포럼'에서 '디지털금융 대상'을 받았다고 했다. 시상식에서는 김호원 디지털금융포럼 공동대표가 상을 전달했으며, 박준하 토스뱅크 최고기술책임자(CTO)가 수상자로 나섰다.

올해로 7회째를 맞은 디지털금융포럼은 학계, 산업계, 정부 관계자들이 한자리에 모여 금융산업의 미래와 디지털 금융 생태계의 발전 방향을 논의하는 자리였다. 이번 포럼에서는 '디지털금융 패러다임의 전환: 스테이블 코인 생태계의 리스크와 기회'를 주제로 다양한 논의가 진행됐다.

토스뱅크는 이번 수상을 통해 국내 디지털 금융을 대표하는 혁신 기업으로서의 위상을 재확인했다. 특히 고객 관점에서 금융의 불편을 개선하고, 모바일 기반의 수월하고 안전한 금융 경험을 확산한 점이 높이 평가되었다.

출범 이후, 토스뱅크는 모바일 중심의 은행 경험을 개선하며 고객이 실질적으로 느낄 수 있는 금융 혁신을 계속 이어왔다. 고객이 원하는 시점에 이자를 받을 수 있는 '지금 이자 받기', 환전 수수료를 낮춘 외화통장, 인터넷전문은행과 지방은행의 협업 모델인 '함께대출' 등을 통해 기존 금융 이용 방식을 변화시켰다.

추가로, 청소년, 개인사업자, 외국인, 고령층 등 다양한 고객군에게도 서비스를 확대하며 디지털 금융의 접근성을 높이고 있다. 비대면 금융 서비스에서는 고객의 편의성과 안전성의 균형이 중요하므로, 토스뱅크는 사용자가 금융 서비스를 쉽게 이용하면서도 의심 거래 및 금융사기 위험을 인식할 수 있도록 지속적으로 안내 및 예방 장치를 강화하고 있다.

토스뱅크 관계자는 "이번 수상은 고객 관점에서 금융의 불편을 해결하고 보다 안전한 디지털 금융 경험을 창출한 노력을 인정받은 것"이라며 "앞으로도 기술과 금융의 결합을 통한 혁신을 바탕으로 고객이 일상에서 체감할 수 있는 디지털 금융의 새로운 기준을 마련할 것"이라고 했다.

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