토스뱅크, 17~30일 CJ더마켓과 '젤리찾기 이벤트' 진행

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젤리찾기 통해 이벤트 젤리 발견하면 적립금·할인권 무작위 획득

1000~2000원 적립, 6만원 이상 구매 시 1만6000원 할인권

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 토스뱅크가 CJ더마켓과 함께 진행하는 '젤리찾기 CJ더마켓 제휴 이벤트'가 17일부터 30일까지 열릴 예정이다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 토스뱅크가 CJ더마켓과 함께 진행하는 '젤리찾기 CJ더마켓 제휴 이벤트'가 17일부터 30일까지 열릴 예정이다. [사진=토스뱅크]2026.06.17 dedanhi@newspim.com

고객들은 저축 과정에서 젤리를 찾으며 보상금을 쌓을 수 있고, 이벤트 기간 동안 CJ더마켓에서의 적립금과 할인권 혜택도 누릴 수 있다.

이은미 대표가 이끄는 토스뱅크는 게임 저금통 고객을 대비하여 이번 이벤트를 마련했다고 17일 밝혔다. '젤리찾기'에 CJ더마켓 혜택을 추가해 고객들이 저축의 즐거움과 실질적인 혜택을 누릴 수 있도록 했다.

이벤트는 토스뱅크 게임 저금통을 보유한 모든 고객이 대상이다. 고객이 젤리찾기를 통해 이벤트 젤리를 발견하면 CJ더마켓에서 활용할 수 있는 적립금이나 할인권을 무작위로 획득할 수 있으며, 적립금은 1000원 또는 2000원이며 할인권은 3만 원 이상 구매 시 5000원, 4만 원 이상 구매 시 1만 원, 5만 원 이상 구매 시 1만3000원, 6만 원 이상 구매 시 1만6000원으로 제공된다.

CJ더마켓은 CJ제일제당의 식품 브랜드 제품을 구매할 수 있는 공식 온라인몰로, 쿠폰은 CJ더마켓 앱에서 등록 후 사용할 수 있다. 제공된 적립금과 할인권은 2026년 7월 12일까지 등록 및 사용 가능하며, 유효기간 경과 시 재발급은 불가하다. 이벤트 젤리를 찾지 못한 경우에는 블럭깨기 추가 기회가 제공된다.

이벤트가 종료된 후에도 '젤리찾기'는 계속 이용할 수 있으나, 토스뱅크 게임 저금통을 해지하면 혜택을 확인할 수 없다.

토스뱅크 관계자는 "많은 고객들이 즐기는 젤리찾기에 CJ더마켓 혜택을 추가해 저축의 재미와 혜택을 동시에 제공할 것"이라며 "앞으로도 고객들에게 유용하고 즐거운 혜택을 지속적으로 제공해 나가겠다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com