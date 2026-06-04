토스뱅크, '쉬운 근로계약서'에 근로계약 서류 발급 추가

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근로계약서 작성 후 주요 서류 즉시 발급 가능

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 토스뱅크는 4일 '쉬운 근로계약서' 서비스에 근로계약 관련 서류 발급 기능을 추가했다고 발표했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 토스뱅크는 4일 '쉬운 근로계약서' 서비스에 근로계약 관련 서류 발급 기능을 추가했다고 발표했다. [사진=토스뱅크]2026.06.04 dedanhi@newspim.com

'쉬운 근로계약서'는 근로자가 직면할 수 있는 불합리한 상황을 줄이고 쉽게 근로계약을 체결하도록 지원하는 토스뱅크의 사회공헌 서비스다. 이를 통해 사용자는 계약서 작성 후 필요한 건강진단결과서(보건증), 주민등록등본, 통장사본 등을 앱에서 직접 준비할 수 있게 됐다.

이번 기능 추가는 계약 체결 이후 필요한 번거로운 서류 준비 과정을 혁신하며 근로자의 권리 보호를 더욱 강화하기 위해 기획됐다.

기존의 경우 근로계약서를 작성한 후에도 급여 수령 및 위생 점검을 위한 서류를 발급받기 위해 여러 기관을 방문해야 하는 불편함이 있었다. 토스뱅크는 이러한 현장 의견을 반영해 계약 후 주요 서류를 앱 내에서 즉시 발급받을 수 있도록 했다.

발급 가능한 서류는 건강진단결과서(보건증), 주민등록등본, 토스뱅크 통장사본 등이다. 식품위생 관련 업종에서는 보건증 미소지 또는 유효기간 만료 시 과태료 대상이 될 수 있으며, 보건증 결과를 확인하고 PDF로 저장해 고용주에게 전달할 수 있는 편리함이 추가됐다.

사장님들을 위한 서비스 편의성도 강화됐다. 토스뱅크는 개인사업자 통장 이용 고객을 위한 개인사업자 미니홈에 '쉬운 근로계약서' 기능을 연동해 사업 운영 중 필요한 계약 업무를 한 곳에서 처리할 수 있도록 했다. 이에 따라 개인사업자들은 자금 흐름 확인 및 신규 인력 채용, 근로계약 체결, 관련 서류 준비 등을 통합적으로 관리할 수 있게 됐다.

토스뱅크의 '쉬운 근로계약서'는 2023년 '일하는 청소년 with Toss Bank' 캠페인을 통해 시작돼 웹툰 보조작가 및 간병인 등 프리랜서 영역으로 범위를 확대했다. 서류 발급 기능 추가로 계약서 작성부터 전 과정 지원의 사회공헌 모델 완성도를 높이고 있다.

토스뱅크 관계자는 "'쉬운 근로계약서'는 근로자와 고용주 모두의 권리를 편리하고 안전하게 지키기 위한 서비스"라며 "앞으로도 현장에서의 어려움을 찾아내고 이를 금융 기술로 해결하는 데 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com