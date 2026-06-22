토스인사이트, AI 파이낸스 첫 보고서 발간

AI 핵심 요약beta
- 토스인사이트는 22일 AI와 금융 결합을 다룬 첫 보고서를 발간했다
- 보고서는 25년간 금융 AI 연구 2만5천건 중 핵심 34편을 분석했다
- AI 확산으로 공정성·감독 중요성이 커지며, 토스는 5부작 후속 보고를 예고했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 토스의 금융경영연구소 토스인사이트는 'AI 파이낸스 연구 시리즈'의 첫 번째 보고서 'AI, 금융의 역사를 다시 그리다'를 발간했다고 22일 밝혔다.
보고서는 지난 25년간 AI와 금융 관련 연구 흐름을 정리한 것으로, 스코퍼스와 웹 오브 사이언스 등 주요 학술 데이터베이스에서 약 2만5천 건의 문헌 중 핵심 34편을 중심으로 구성했다.
보고서는 AI와 금융의 결합으로 금융 의사결정의 주체가 '사람이 정한 규칙'에서 '데이터를 학습한 모델과 알고리즘'으로 이동하고 있다고 지적했다.
특히 AI가 금융의 판단 과정에 깊이 관여할수록 설명 가능성, 공정성, 인간 감독이 중요해진다고 분석했다. 모바일 대출 심사에 쓰이는 AI 기반 신용평가를 사례로 들면, 결제 기록이나 거래 패턴 등 다양한 데이터를 활용해 기존 신용점수만으로 평가받기 어려웠던 사람에게 금융 접근 기회를 넓힐 수 있다는 것이다. 반면 데이터를 많이 보유한 플랫폼과 금융기관이 더 유리해질 수 있고, 특정 집단에 불리한 결과가 나올 경우 공정성 문제가 생길 수 있다.
토스인사이트는 이번 첫 보고서를 시작으로 총 5부작 보고서를 순차적으로 발간할 계획이다. 후속 보고서에서는 금융기관 간 경쟁 구도와 정보 우위의 변화, AI 기반 대안신용평가와 금융 포용, 금융 시스템 리스크와 정책 대응, 국내 금융사·핀테크·플랫폼·기술기업 등의 전략적 선택지 등을 다룰 예정이다.
romeok@newspim.com