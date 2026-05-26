교보라이프플래닛, 토스 전용 멘탈케어 보험 출시

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 교보라이프플래닛생명이 모바일 금융 플랫폼 토스(Toss)와 손잡고 토스 고객 전용 멘탈케어 보험을 선보였다.

교보라이프플래닛생명은 토스와 협업해 '토스 전용 멘탈케어 보험' 2종을 단독 출시했다고 26일 밝혔다.

이번 상품은 토스 고객 데이터를 기반으로 기획됐다. 단순히 정신질환 진단만 보장하는 데 그치지 않고 우울증, 공황장애 등 주요 정신건강 문제와 함께 발생할 수 있는 신체질환까지 묶어 보장하는 것이 특징이다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 교보라이프플래닛생명은 토스와 협업해 '토스 전용 멘탈케어 보험' 2종을 단독 출시했다고 26일 밝혔다. [사진=교보라이프플래닛생명] 2026.05.26 yunyun@newspim.com

새롭게 출시된 상품은 '우울증 집중 케어보험'과 '공황장애 케어보험'이다. 우울증 집중 케어보험은 우울에피소드와 우울증과 연관성이 높은 갑상선 질환을 함께 보장한다. 공황장애 케어보험은 공황장애 진단과 함께 급성심근경색증까지 보장한다.

교보라이프플래닛생명은 이번 상품 출시와 함께 국내 정신건강 플랫폼 '마인드카페' 운영사 아토머스와도 협업한다. 보험금 지급에 그치지 않고 전문 심리상담 등 멘탈케어 솔루션을 제공해 고객의 마음 건강 관리를 지원한다는 계획이다.

최근 우울증과 불안장애 등 정신건강 문제에 대한 사회적 관심은 커지고 있지만, 상담 비용과 심리적 부담 등으로 실질적인 도움을 받지 못하는 경우가 적지 않다. 교보라이프플래닛생명은 디지털 보험과 플랫폼 접근성을 결합해 정신건강 관리의 문턱을 낮추겠다는 방침이다.

두 상품은 모두 1년 만기 일시납 형태다. 만 19세부터 60세까지 토스 앱 내 '전체' 탭의 '보험' 메뉴에서 '정신건강'을 선택해 가입할 수 있다.

김영석 교보라이프플래닛생명 대표는 "이번 토스 전용 멘탈케어 보험은 교보라이프플래닛의 디지털 보험 전문성과 토스의 플랫폼 경쟁력이 결합된 건강 솔루션"이라며 "앞으로도 고객들이 앱을 통해 심리적 문턱 없이 멘탈케어 혜택을 누리고 몸과 마음을 함께 지킬 수 있도록 일상 밀착형 상품을 확대해 나가겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com