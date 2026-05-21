토스, 풀무원과 맞손...휴게소에 얼굴인식 결제 도입

AI 핵심 요약beta
- 토스가 21일 풀무원푸드앤컬처와 제휴해 휴게소에 얼굴인식 결제 '페이스페이'를 도입했다
- 경기광주휴게소를 시작으로 풀무원FnC 운영 전국 20여개 휴게소에 토스 프론트·프론트캠을 설치한다
- 양사는 페이스페이 결제 혜택과 이벤트를 제공해 고객 편의성과 디지털 서비스 확대에 나선다
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 토스가 풀무원푸드앤컬처와 손잡고 전국 휴게소에 얼굴인식 결제 서비스 '페이스페이'를 도입한다.
토스는 풀무원푸드앤컬처와 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다. 휴게소 운영사가 페이스페이를 도입하는 것은 처음이다.
토스는 휴게소 열린매장에 결제 단말기 '토스 프론트'를 설치하고, 기존 키오스크에는 얼굴 인증이 가능한 '토스 프론트캠'을 적용할 계획이다. 경기광주휴게소(광주 방향)를 시작으로 풀무원FnC가 운영하는 전국 주요 휴게소 20여 곳에 순차적으로 페이스페이를 도입한다.
양사는 페이스페이 결제 혜택 제공과 이용 확대를 위한 이벤트를 순차적으로 운영할 예정이다.
풀무원푸드앤컬처 관계자는 "휴게소 운영 환경이 디지털 중심으로 변화하고 있다"며 "토스와의 협약을 통해 고객 편의성을 높이고 다양한 디지털 서비스를 확대해 나갈 계획"이라고 했다.
토스 관계자는 "이동 수요가 많은 휴게소 같은 공간에서 편리한 결제 경험을 제공할 수 있도록 협력을 이어가겠다"고 말했다.
romeok@newspim.com