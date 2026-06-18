토스인사이트, 디지털 월렛 구조 분석 보고서 발간

블록체인 금융 확산에 따라 월렛의 역할 재정의

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 토스의 금융경영연구소 토스인사이트는 '디지털 월렛: 온체인 금융의 시작점'이라는 보고서를 발간했다고 18일 밝혔다.

[사진= 토스]

보고서는 블록체인 기반 금융 확산에 따라 디지털 월렛을 단순한 가상자산 보관 수단이 아닌 자산의 권리와 책임, 거래 권한을 관리하는 금융 인프라로 정의했다. 금융의 중심이 전통적인 계좌 기반 구조에서 권한 기반 구조로 이동하고 있으며, 이 변화의 중심에 디지털 월렛이 있다고 분석했다.

월렛은 초기 가상자산 보관 기능을 넘어 결제·송금, 기업용 서비스, 토큰화 자산, 탈중앙화 서비스, 인공지능 에이전트 기반 자동화, 신원·자격 검증 등으로 빠르게 확장되고 있다. 보고서는 하나의 월렛 구조가 모든 서비스를 포괄하기보다 사업 목적에 따라 서로 다른 구조가 필요하다고 설명했다.

토스인사이트는 월렛을 기술·통제·책임·사용성 구조 등 네 가지 설계 축으로 분류하고 여섯 가지 기본 유형과 하나의 결합 운영 모델을 제시했다. 코인베이스, 스트라이프, 페이팔, 레볼루트, 블랙록, JP모건 등 글로벌 기업 사례를 분석했으며, 마운트곡스, FTX, 셀시우스 등 주요 실패 사례도 함께 검토해 통제와 책임 구조 설계 오류로 인한 위험을 짚었다.

보고서는 향후 경쟁력이 서로 다른 책임 구조를 안정적으로 연결하면서 사용자에게는 하나의 경험으로 제공할 수 있는 사업자에게 있을 것으로 봤다.

romeok@newspim.com