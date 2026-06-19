토스플레이스·SK브로드밴드, 소상공인 대상 결합 상품 선봬

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인터넷 요금 월 최대 4400원 할인, 결제·매장관리 솔루션도 함께

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 토스플레이스와 SK브로드밴드가 소상공인을 위한 통신과 결제 서비스 결합 상품을 출시했다고 19일 밝혔다.

두 회사는 사업자 전용 인터넷과 토스플레이스의 매장 운영 솔루션을 함께 제공하는 제휴 상품을 선보였다. 가입 고객은 조건에 따라 인터넷 요금을 월 최대 4400원 할인받을 수 있으며, 결제 단말기인 토스 프론트와 매장 운영 솔루션도 할인된 가격으로 이용할 수 있다.

[사진= 토스플레이스]

토스플레이스의 결제·매장관리 기술과 SK브로드밴드의 통신 인프라를 결합해 소상공인의 통신비와 운영 비용을 줄이기 위한 협력이다. 지역별 거점 대리점을 통해 상담·설치·사후관리 체계를 구축하고, 온·오프라인 채널을 활용한 공동 마케팅을 진행할 예정이다.

제휴 출범을 기념해 고객 감사 이벤트도 마련했다. 상담 신청 고객에게는 총 500만 원 상당의 아이스크림 쿠폰을 제공하고, 가입 고객에게는 노트북·태블릿·TV 등 총 1000만 원 규모의 경품을 추첨으로 제공한다.

양사는 향후 소상공인 대상 교육 프로그램도 운영한다. 인터넷 장애 대응, 결제 단말기 및 포스(POS) 활용, 주문·결제 솔루션 운영 등 현장 실무 정보를 제공하고 고객 의견을 반영해 지원 프로그램을 개선할 방침이다.

romeok@newspim.com