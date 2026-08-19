하나은행, 모바일 앱 하나원큐에 '태권브이 전용관' 개설

AI 핵심 요약beta
- 하나은행은 19일 하나원큐에 로보트 태권브이 전용관을 열었다.
- 전용관은 IP 협약을 거쳐 50주년 기념 콘텐츠를 선보였다.
- 독점 영상과 이미지 제공, 고객 이벤트도 함께 마련했다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 하나은행이 모바일 앱 하나원큐에 '로보트 태권브이 전용관'을 열고 금융과 문화 콘텐츠를 결합한 서비스를 선보인다고 19일 밝혔다.
하나은행의 로보트 태권브이 전용관은 지식재산권(IP) 보유사인 ㈜로보트태권브이아이피홀더와의 업무협약을 거쳐 신설됐다. 올해 로보트 태권브이 탄생 50주년을 기념해 다양한 관련 콘텐츠를 순차적으로 선보일 계획이다.
해당 전용관에서는 '로보트 태권브이 리빌드 - 서울 도심 전투' 영상이 독점 공개된다. 원작자인 김청기 감독의 '엉뚱산수화'와 성태진 작가의 '태권브이 팝아트' 이미지도 무료 다운로드 형태로 제공된다.
자사 고객을 대상으로 한 이벤트도 마련했다. 하나은행 '나라사랑통장'을 보유하거나 신규 개설한 고객이 자녀용 '원픽 통장'을 만들면 추첨을 통해 한정판 태권브이 피규어(1명)와 추억의 딱지책(250명)을 증정한다.
하나은행 관계자는 "대한민국 대표 캐릭터인 로보트 태권브이와의 협업을 통해 금융과 문화를 접목한 콘텐츠를 준비했다"며 "향후 다양한 세대가 공감할 수 있는 서비스를 지속해서 확대하겠다"고 말했다.
이번 전용관은 하나원큐 내 '밀리터리라운지'에 마련됐다. 하나은행은 이번 오픈을 시작으로 연계 금융상품 출시와 쇼츠 애니메이션 독점 공개 등 협업을 이어갈 예정이다.
eoyn2@newspim.com