쿠팡 '탈팡' 없었다…결제액·이용자 수 최고권 회복

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6월 결제액 4조8337억원·MAU 3509만명…G마켓·11번가와 격차 확대

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 개인정보 유출 사태 이후 한때 소비자 이탈 조짐 현상이 나타났던 쿠팡의 결제액과 이용자 수가 최근 최고 수준으로 올라섰다.

5일 AI 데이터 테크 기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 지난 6월 쿠팡의 신용·체크카드 추정 결제금액은 4조8337억원으로 집계됐다.

서울 송파구 쿠팡 본사의 모습 [사진=뉴스핌DB]

지난달 쿠팡 결제액은 지난 5월 4조8596억원보다는 259억원가량 적지만, 지난해 11월 개인정보 유출 사태 당시 4조4735억원과 비교하면 3601억원가량 많다.

지난해 12월 4조3373억원과 비교해도 4963억원가량 늘었다.

쿠팡 결제액은 올해 2월 4조219억원까지 줄었다가 이후 회복세를 보이며 최근 두 달 연속 4조8000억원대를 기록했다.

쿠팡 이용자 수도 유출 사태 당시보다 늘었다.

지난달 쿠팡의 월간 활성 이용자 수(MAU)는 3509만1710명으로 집계됐다.

이는 전달 3498만2662명보다 10만9048명 늘어난 수치다.

정보 유출 사태가 불거진 작년 11월(3442만207명)과 비교해도 67만1500명 넘게 증가했다.

개인정보 유출 사태 직후에는 일부 소비자 사이에서 회원 탈퇴를 뜻하는 이른바 '탈팡' 움직임이 나타났지만, 실제 소비 단계에서는 쿠팡 의존도에서 쉽게 벗어나지 못했다는 분석이 나온다.

반면 토종 이커머스인 G마켓과 11번가는 부진한 모습을 보였다.

G마켓의 지난달 신용·체크카드 추정 결제금액은 2837억원으로 전달 4310억원보다 34.2% 감소했다. 지난해 11월 4278억원과 비교해도 33.7% 줄었다.

11번가의 지난달 결제액은 2709억원으로 전달 2604억원보다 4.0% 늘었지만, 지난해 11월(3489억원)보다는 22.4% 낮았다.

romeok@newspim.com