전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.05 (일)
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

농림위성, 1단 로켓 분리부터 첫 교신까지…성패 가를 '6시간39분' 여정

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 우주항공청 등은 7일 미국에서 농림위성을 발사했다
  • 발사 직후 3시간 동안 태양전지판 전개와 첫 교신이 임무 성패를 좌우한다
  • 초기운용과 궤도시험 후 2027년 상반기 농업·산림 관측을 본격 수행한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

미국에서 발사→노르웨이 지상국과 첫 교신
4개월 초기운영 거쳐 내년 상반기 본격 임무

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 국내 최초 농림특화 위성이 오는 7일 우주로 향하는 가운데 발사 후 약 2시간 22분 동안 태양전지판 전개와 첫 교신 등 초기 운용의 성패를 가를 핵심 절차가 이어진다.

위성이 이 과정을 정상적으로 통과하면 약 4개월간 궤도 시험을 거쳐 내년 상반기부터 본격적인 농림 관측 임무에 들어간다.

5일 우주항공청, 농촌진흥청, 산림청 등 관계부처에 따르면, 차세대중형위성 4호인 '농림위성'은 오는 7일 오후 4시 10분(한국시간) 미국 캘리포니아주 반덴버그 우주군기지에서 스페이스X의 팰컨9(Falcon 9) 발사체를 통해 발사된다.

발사 직후에는 숨 가쁜 절차가 이어진다. 발사 약 148초 후 1단 로켓이 분리되고, 약 195초 후에는 위성을 보호하던 페어링이 분리된다. 이후 약 142분이 지나면 농림위성이 고도 약 888㎞ 태양동기궤도에서 발사체와 분리된다.

농림위성. [사진=농림축산식품부] 2026.07.03 plum@newspim.com

위성이 분리된 뒤 가장 중요한 임무는 태양전지판 전개다. 분리 약 5분 후 태양전지판이 완전히 펼쳐지며 전력 공급이 시작된다. 이어 위성은 자체 상태 정보를 송신하고, 발사 약 173분 후 노르웨이 스발바르(Svalbard) 지상국과 첫 교신을 실시한다. 이 과정에서 태양전지판 전개 여부와 위성 본체 이상 유무를 확인하게 된다.

국내와의 첫 교신은 발사 약 6시간 39분 뒤 한국항공우주연구원 대전 지상국에서 이뤄질 예정이다. 이후 X대역 안테나 전개와 자세제어 시스템 점검 등 초기 운용 절차를 순차적으로 수행한다.

농림위성은 발사 이후 약 4개월간 초기운영(LEOP)을 거친다. 이 기간에는 위성 본체와 탑재체의 정상 작동 여부를 점검하고, 실제 촬영부터 영상 수신까지 궤도상 시험(IOT)을 진행한다. 사막 등 특수 지역 촬영을 통한 영상 보정과 품질 검증을 마친 뒤 최종 임무궤도에 안착하게 된다.

초기 운용 과정에서는 국내 지상국뿐 아니라 해외 지상국도 함께 활용된다. 노르웨이 스발바르와 남극 세종기지, 대전 지상국을 연계 운영해 교신 공백을 최소화하고, 이상 상황이 발생하면 해외 지상국을 추가 활용해 신속히 대응할 계획이다.

차세대중형위성 4호 상상도. [사진=정부] 2026.07.03 plum@newspim.com

농림위성이 모든 초기 절차를 정상적으로 마치면 2027년 상반기부터 농업·산림 관측 임무를 시작한다. 전국을 3일 주기로 촬영해 농작물 생육과 산림 변화, 재난·재해 상황 등을 모니터링하는 국가 관측체계의 핵심 역할을 맡게 된다.

우주개발 업계에서는 발사보다 초기 교신과 태양전지판 전개를 더 중요한 고비로 평가한다. 발사에 성공하더라도 태양전지판이 펼쳐지지 않거나 첫 교신이 이뤄지지 않으면 정상 임무 수행이 어려워지기 때문이다.

이번 농림위성 역시 발사 직후 약 3시간 동안의 초기 운용 결과가 사실상 임무 성공 여부를 가르는 분수령이 될 전망이다.

정부 관계자는 "최초 위성 상태 확인 및 긴급 상황 발생 시 해외 지상국 Pass를 긴급 추가해 대응할 예정"이라고 전했다.

plum@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
신임 국가수사본부장에 홍석기 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 경찰 수사를 총괄하는 제4대 국가수사본부장에 홍석기 본청 수사국장(치안감)이 치안정감으로 승진 임명됐다. 경찰청은 3일 4대 국가수사본부장에 홍 국장이 취임한다고 2일 밝혔다. 홍 신임 본부장은 충청남도경찰청 공공안전부장, 충청북도경찰청 청주흥덕경찰서장, 경찰청 사이버수사심의관, 경찰청 교통기획과장 등을 지냈다. 홍 본부장은 3일 취임식을 갖고 업무를 시작할 예정이다. 국가수사본부 [사진= 뉴스핌DB] the13ook@newspim.com 2026-07-02 22:55
사진
[히든스테이지] 정다운·윤준 무대 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지' 본선 두 번째 주자에 정다운과 윤준이 나선다. 싱어송라이터 정다운. [사진= 히든스테이지 사무국] 정다운은 히든스테이지 지원 동기에 대해 "최근 군 제대 후 히든스테이지라는 기회를 알게 됐다. 기성곡 커버가 대부분인 다른 경연 프로그램과는 다르게 싱어송라이터를 위한 무대이기 때문"이라고 말했다. 윤준 역시 "우연히 인스타그램 광고를 통해 히든스테이지를 알게 됐다"며 "인디 싱어송라이터에게는 너무나 좋은 기회이자 발판이라고 생각하여 지원하게 됐다"고 밝혔다. 싱어송라이터 윤준. [사진= 히든스테이지 사무국] 정다운과 윤준은 신직선과 김은선 밴드 이후로 본선에 나서는 두번째 주자다. 두 싱어송라이터의 무대는 40만 구독자를 보유한 유튜브 채널 '뉴스핌TV'를 3일 오후 4시 공개된다. 본선 진출 20팀은 여성 솔로 11명, 남성 솔로 5명, 남성 팀 2팀, 혼성 팀 2팀이다. 여성 참가자로는 보리(25)·김나라(27)·박희수(32)·혼즈(32)·변미리(26)·오아(30)·신직선(36)·도이주(20)·마린(28)·채수빈(27)·박지은(23) 등 11명이다. 남성 개인 부문에서는 정상호(정점·28)·최혁준(심각한 개구리·33)·윤준(27)·윤태경(34)·정다운(25)이 본선에 올랐다. 팀 부문에는 남성 팀 구구(26)·블낫블(23)과 혼성 팀 김은찬밴드(23)·Che!vee(28)가 참가한다. 경연 영상은 매주 금요일 2팀씩 10주에 걸쳐 순차 공개되며, 8월 28일 마지막 영상이 업로드된다. 이후 9월 10일부터 14일까지 심사위원단 2차 본선 심사가 진행되고, 9월 25일 결승 진출 톱 10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원이다. 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. '히든 스테이지'는 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하며, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. fineview@newspim.com 2026-07-03 05:56

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동