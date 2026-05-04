제노코, 차세대중형위성 2호에 XTX 탑재

위성 통신장비 기술력 재확인…1·3호 이어 공급 이력 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 항공우주 통신 전문기업 제노코는 차세대중형위성 2호에 자사의 위성 탑재 통신장비인 X-band Transmitter(XTX)가 적용됐다고 4일 밝혔다.

회사에 따르면 차세대중형위성 2호는 지난 3일 오후 4시 미국 캘리포니아주 반덴버그 우주군 기지에서 스페이스X의 발사체 '팰컨9'에 실려 발사됐다. 위성은 발사 약 60분 후 발사체에서 정상 분리됐으며, 이후 노르웨이 스발바르 지상국과 첫 교신에 성공해 위성 본체 시스템 상태가 양호한 것으로 확인됐다.

이번 위성은 국토 자원관리, 재난 대응 등을 위한 정밀 지상관측 위성이다. 약 4개월간 초기 운영 과정을 거친 뒤 올해 하반기부터 차세대중형위성 1호와 함께 국토 관측 임무를 수행할 예정이다. 차세대중형위성 2호는 500kg급 표준형 플랫폼 기반으로 개발된 위성으로, 국내 민간 주도 위성 개발 역량을 보여주는 주요 사업으로 평가된다.

제노코 로고. [사진=제노코]

제노코가 공급한 XTX는 위성에서 촬영한 고해상도 관측 영상을 지상국으로 전송하는 핵심 통신장비다. 위성 탑재 장비는 발사 환경과 우주 운용 환경을 모두 견뎌야 하는 고신뢰성 부품으로, 실제 위성 탑재 및 정상 운용 이력이 향후 후속 사업 수주와 기술 신뢰도 확보에 중요한 기준이 된다.

특히 제노코는 차세대중형위성 1호와 3호에 이어 이번 2호까지 XTX를 탑재하며 차세대중형위성 사업 내 핵심 통신장비 공급 이력을 확대했다. 먼저 발사된 1호와 3호에 이어 2호 역시 발사체 분리와 지상국 교신에 성공하면서 제노코의 위성 탑재 통신장비가 실제 우주 운용 환경에서 검증된 사례가 추가됐다.

회사 관계자는 "차세대중형위성 2호의 성공적인 발사와 교신은 국내 위성산업의 기술 자립성과 민간 주도 개발 역량을 확인한 성과"라며 "제노코는 XTX를 비롯한 위성 탑재 통신장비 기술력을 기반으로 향후 중형위성, 소형위성, 민간 위성 등 다양한 우주사업 영역에서 공급 기반을 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com