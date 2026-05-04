차기 국회의장 '김태년·박지원·조정식' 3파전..."일 잘하는 李 동반자" 한목소리

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'정책통' 김태년 "일 잘하는 국회의장 필요"

'DJ계 중진' 박지원 "李정부 성공·정권재창출"

'李 정무특보' 조정식 "6선 안정감"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 김태년·박지원·조정식 더불어민주당 의원(가나다 순)이 4일 나란히 22대 국회 하반기 국회의장 선거 출마를 공식 선언하며, 민주당 내 3파전 구도가 완성됐다.

원내 1당인 민주당 소속에서 3명이 동시에 출사표를 던진 가운데 2년차를 맞이한 이재명 정부의 국정 동반자이자 견제자로 '일 잘하는 국회의장'을 누가 맡을지 정치권의 이목이 쏠리고 있다.

민주당은 오는 13일 하반기 국회의장과 국회부의장 후보자를 선출하고, 추후 본회의에서 표결하겠다는 방침이다. 후보자 선출은 오는 11일부터 이틀 간 권리당원 온라인 투표(20%)와 당일 국회의원 현장 투표(80%)를 합산해 이뤄진다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 김태년 더불어민주당 의원과 조정식, 박지원 의원이 4일 서울 여의도 국회 소통관에서 각각 국회의장 출마 기자회견을 하고 있다. 민주당은 오는 11일과 12일에 권리당원 온라인 투표(20%)와 13일 의원 현장 투표(80%)를 합산해 차기 국회의장 후보를 선출한다. 2026.05.04 jk31@newspim.com

◆ 김태년 "일 잘하는 국회·개헌·의회외교"

5선 김 의원(경기 성남시 수정구)은 당 정책위의장과 원내대표를 지낸 '정책·협상통'으로, 현재 민주당 경제안보특위 위원장과 국회 한중의원연맹 회장을 맡고 있다.

김 의원은 이날 출마 선언을 통해 "국민주권시대를 제도로 완성하고, 대전환의 파고 속에서 대한민국의 미래를 지키기 위해서는 '일 잘하는 국회'와 '일 잘하는 국회의장'이 필요하다"고 밝혔다.

특히 그는 과거 자신이 발의한 '일하는 국회법'과 '일 잘하는 국회법' 등을 언급하며 향후 본회의 자동 개회, 법안 기한 내 처리, 일 안 하는 상임위원장 교체 등이 가능해지는 구조를 완성하겠다고 했다.

또 후반기 개시 즉시 개헌 로드맵 가동해 ▲행정수도 완성 ▲감사원 국회 이관 ▲기후위기·디지털 기본권·불평등 해소 등 새로운 국가 책무의 헌법 명시를 추진하겠다고 밝혔다.

김 의원은 교문위·정개특위 간사, 정책위의장, 원내대표 시절 경험을 열거하며 "의전이 아니라 일하는 의장이 되겠다. 저에게 2년만 주면 또 해내겠다"고 지지를 요청했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 김태년 더불어민주당 의원이 4일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 국회의장 출마 기자회견을 하고 있다. 이날 김 의원은 "국민주권 시대를 제도로 완성하고 대한민국의 미래를 지켜내기 위해 일 잘하는 국회, 일 잘하는 국회의장이 필요하다"고 강조했다. 2026.05.04 jk31@newspim.com

◆ 박지원 "내란청산·정권 재창출 위한 마지막 승부"

5선 박 의원(전남 해남·완도·진도)은 김대중 정부에서 문화관광부 장관과 대통령비서실장, 이후 원내대표와 정보위원장, 국정원장 등을 지낸 대표적 'DJ계 중진'이다.

박 의원은 출마 선언에서 1983년 김대중 전 대통령과의 첫 만남을 회고하며 "DJ를 위해 목숨을 바치겠다고 맹세한 뒤 인생은 덤이었다"고 말했다.

12·3 사태 당시 국회 본회의장을 지키던 일을 '정치 인생의 두 번째 덤'이라고 표현하며 "이제 박지원이 국민과 당원께 보답하겠다"고 출마 이유를 밝혔다.

그는 이날 출마 선언을 통해 이재명 정부 성공과 제7공화국 출범, 정권 재창출을 목표로 제시했다. 구체적으로 ▲검찰개혁·사법개혁 선제 정비 ▲일 잘하는 K-국회 ▲의원외교와 국회 특사 강화 등의 공약을 내걸었다.

박 의원은 IMF 극복, 특검을 통한 현직 대통령 수사·탄핵, 장기 철도 파업 해결 사례를 언급하며 "정치도 예술처럼 말년에 완성도가 중요하다. 마지막 승부로 의정 역사상 최고의 명품 국회를 만들겠다"고 힘줘 말했다.

박지원 더불어민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB]

◆ 조정식 "6선 안정감·민생국회·개헌 완수"

6선이자 이 대통령 정무특보를 맡고 있는 조 의원(경기 시흥시 을)은 현역 최다선 의원으로, 민주당 사무총장·정책위의장과 국회 국토교통위원장 등을 지낸 '정책·조직통'이다.

2004년 제17대 국회 입성 이후 같은 지역구에서 내리 6선을 기록하며, 이명박 정부 'MB악법' 저지, 문재인 정부 코로나 국면 대응, 22대 총선 전략을 주도한 실무형 중진으로 평가받는다.

조 의원은 이날 "국민주권국회·민생국회를 열겠다"고 출마 선언하며 "내란청산·정상화에 이어 대한민국 대도약의 원년을 열어야 할 시간"이라고 밝혔다.

그는 ▲6월 내 후반기 원 구성 마무리 ▲12월까지 이재명 정부 핵심 국정과제 입법 100% 처리 ▲매주 목요일 본회의·매월 마지막 주 목요일 '민생입법 처리 주간' 운영 등을 공약으로 제시했다.

조 의원은 "22년 의정생활 동안 선당후사로 단 한 번도 저 자신을 앞세우지 않았다"며 "국민주권국회·민생국회 완성을 위해 6선의 안정감을 가진 조정식에게 힘을 모아달라"고 호소했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 조정식 더불어민주당 의원이 4일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 국회의장 출마 기자회견을 하고 있다. 2026.05.04 jk31@newspim.com

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