부산 북갑, 하정우 34.3% vs 한동훈 33.5% 초접전...평택을도 치열한 3파전

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하정우 한동훈 0.8%p 차 접전...박민식은 21.5%

평택을 김용남 28.8% 유의동 22.5%, 조국 22.2%

부산시장 전재수 46.9%, 박형준 40.7% 박빙승부

[서울=뉴스핌] 이재창 정치전문기자 = 6·3 지방선거를 한 달 앞두고 실시된 부산 북갑 국회의원 보궐선거 여론조사에서 하정우 더불어민주당 후보와 한동훈 무소속 후보가 1%포인트(p) 이내의 초접전을 벌이는 것으로 나타났다.

또 다른 관심 지역인 평택을에서도 민주당과 국민의힘, 조국혁신당 후보가 치열한 3파전을 벌이는 양상이었다. 부산시장 적합도 조사에서는 전재수 민주당 후보와 박형준 국민의힘 후보의 접전 양상이었다.

부산 북갑에 출마한 한동훈 무소속 후보(왼쪽)와 하정우 민주당 후보 [사진 = 뉴스핌DB]

부산MBC가 한길리서치에 의뢰해 지난 1일부터 3일까지 북갑 유권자 584명을 대상으로 조사한 결과, 하정우 후보가 34.3%, 한동훈 후보가 33.5%를 기록했다. 격차는 0.8%p에 불과했다. 국민의힘 후보로 유력한 박민식 후보는 21.5%였다.

같은 조사에서 부산 북갑과 북을을 합한 북구 전체 유권자 1000명을 대상으로 한 정당 지지도는 민주당 39.1%, 국민의힘 37.6%로 나타났다. 정당 지지율도 오차 범위 내 접전 양상이다. 북갑 국회의원 적합도 조사는 무선 자동응답 시스템(ARS) 방식(84.3%)과 유선 임의전화걸기(RDD) 방식(15.7%)을 병행해 진행했다.

앞서 실시된 다른 조사기관의 지지율에 비해 한 후보의 지지율이 상승했다. KBS부산총국이 한국리서치에 의뢰해 지난달 27일과 28일 북갑 유권자 500명을 대상으로 무선전화 면접조사를 진행해 30일 발표한 여론조사에서는 하 후보 30%, 박 후보 25%, 한 후보 24%를 기록했다.

한길리서치가 부산MBC 의뢰로 지난 1일부터 2일까지 이틀 동안 부산 유권자 1013명을 대상으로 무선 ARS 방식으로 진행해 4일 발표한 여론조사 결과에 따르면 전재수 후보 46.9%, 박형준 후보 40.7%, 정이한 개혁신당 후보 2.0%였다. 전 후보와 박 후보의 지지율 격차는 오차 범위 끝에 걸렸다.

경기 평택을 국회의원 재선거 출마 후보들. 좌측 위부터 김용남 민주당 후보, 유의동 국민의힘 후보, 조국 조국혁신당 후보, 김재연 진보당 후보, 황교안 자유와혁신 후보. [사진=뉴스핌 DB]

경기 평택을 국회의원 재선거 가상 다자 대결에서는 김용남 민주당 후보와 유의동 국민의힘 후보, 조국 조국혁신당 후보가 20%대의 지지율로 접전을 벌이는 것으로 조사됐다.

4일 여론조사기관 미디어토마토가 뉴스토마토 의뢰로 지난 1일부터 2일까지 만 18세 이상 평택을에 거주하는 성인 남녀 804명을 대상으로 무선 ARS 방식으로 지지율을 조사한 결과, 김용남 후보가 28.8%였고 이어 유의동 후보는 22.5%, 조국 후보는 22.2%였다. 황교안 자유와혁신 후보는 8.9%, 김재연 진보당 후보는 8.8%였다.

중도층에서 김용남 후보가 33.2%로 강세를 보였고, 유의동 후보는 22.2%, 조국 후보는 20.0%였다. 보수층에선 유의동 후보가 39.8%로 가장 높았고 황교안 후보는 18.2%, 김용남 후보는 13.7%였다. 진보층에선 김용남 35.2%·조국 33.4%·김재연 12.7%였다.

범진보 진영의 후보 단일화 필요성에 대해서는 42.0%가 "필요하지 않다"고 응답한 반면 "필요하다"는 응답은 36.9%였다. 모든 조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

leejc@newspim.com