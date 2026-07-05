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[3대 메가프로젝트] SKT, 2035년까지 AI 데이터센터 15GW 구축

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AI 핵심 요약

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  • SK텔레콤은 5일 2035년까지 15GW AI센터 구축 계획을 발표했다
  • 울산·영남·서남권에 단계적 클러스터를 조성해 한국을 아시아 AI 인프라 허브로 육성한다
  • SK텔레콤은 AWS·엔비디아·SK그룹과 협력해 자금 조달과 설계·운영을 맡아 글로벌 AI 인프라 부족에 선제 대응한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

울산·영남권·서남권 단계 확장…2029년 5GW 우선 가동 추진
AWS·엔비디아 협력 강화…아시아 AI 인프라 허브 도약 목표

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK텔레콤이 오는 2035년까지 최대 15GW 규모의 초대형 인공지능(AI) 데이터센터 구축에 나선다. 울산을 시작으로 영남권과 서남권에 단계적으로 AI 인프라를 확대해 한국을 아시아 AI 인프라 허브로 육성한다는 구상이다.

SK텔레콤은 5일 AI 데이터센터 사업 확대 계획을 발표하고 오는 2029년까지 국내에 총 5GW 규모의 AI 데이터센터를 순차적으로 구축한 뒤 2035년까지 15GW 규모로 확대할 계획이라고 밝혔다.

이번 프로젝트는 정부의 'AI 3강(G3)' 전략과 연계해 추진된다. AI 모델 학습과 추론 수요가 급증하는 가운데 국가 경쟁력을 좌우하는 핵심 인프라인 AI 컴퓨팅 자원을 선제적으로 확보하겠다는 취지다.

정재헌 SKT CEO가 지난 3일 경남 진주 경상대에서 진행된 '영남권 첨단산업 육성전략 국민보고회'에서 AI 데이터센터 투자 계획을 발표하고 있다. [사진=SK텔레콤]

SK텔레콤은 우선 울산에 건설 중인 AI 데이터센터를 중심으로 영남권에 2GW 이상 규모의 클러스터를 조성할 예정이다. 여기에 서남권 1GW 추가 구축 등을 통해 2029년부터 총 5GW 규모 시설을 단계적으로 가동한다. 이후 수요와 투자 여건을 고려해 2035년까지 15GW 규모로 확장한다는 계획이다.

업계에서는 1GW급 AI 데이터센터 구축에 약 70조원이 필요한 것으로 보고 있다. 이에 따라 SK텔레콤은 자체 투자뿐 아니라 전략적 투자자 유치, 장기 고객 계약, 프로젝트 파이낸싱 등을 통해 사업 자금을 조달할 방침이다.

SK텔레콤이 대규모 투자에 나선 배경에는 글로벌 AI 인프라 부족 현상이 있다. 맥킨지는 글로벌 데이터센터 수요가 연평균 19~22% 성장하는 반면 공급은 이를 따라가지 못해 2030년 미국에서만 약 15GW의 전력 기반 데이터센터가 부족할 것으로 전망했다.

SK텔레콤은 반도체와 에너지, 데이터센터 운영 역량을 보유한 SK그룹 계열사들과 협력해 사업을 추진한다. 특히 SK텔레콤은 AI 데이터센터의 설계·구축·운영을 총괄하는 'AI 인프라 설계자' 역할을 맡는다.

현재 울산에서는 아마존웹서비스(AWS)와 함께 내년 하반기 가동을 목표로 하이퍼스케일급 AI 데이터센터를 건설 중이다. 또 엔비디아와는 차세대 AI 데이터센터인 'AI 팩토리' 구축을 추진하고 있으며 2027년 운영을 시작할 예정이다.

정재헌 SK텔레콤 최고경영자(CEO)는 "이번 AI 데이터센터 구축은 글로벌 AI 생태계가 필요로 하는 컴퓨팅 인프라를 선제적으로 준비하기 위한 것"이라며 "정부와 산업계, 지역사회와 협력해 대한민국이 아시아 핵심 AI 인프라 허브로 성장하는 데 기여하겠다"고 말했다.

syu@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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