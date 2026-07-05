오즈랩페이, 소상공인 플레이스 마케팅 지원 이벤트 시작

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 오즈랩페이가 소상공인 및 자영업자를 대상으로 플레이스 마케팅 지원 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

이번 이벤트는 결제 단말기 도입과 함께 매장 운영에 필요한 온라인 마케팅을 지원하는 것이 회사 측은 설명했다. 기존에는 소상공인이 결제 인프라와 매장 홍보를 각각 준비해야 하는 부담이 있었다.

오즈랩페이는 결제 인프라와 마케팅 지원을 통합 제공해 사업자의 홍보 시작 부담을 줄인다는 방침이다.

구체적으로 플레이스 최적화 세팅, 초기 광고비 지원, 블로그 콘텐츠 제작 등 온라인 매장 운영에 필요한 요소를 제공한다. 이를 통해 사업자는 여러 서비스를 별도로 준비하지 않고 온라인 홍보를 시작할 수 있다.

오즈랩페이 관계자는 "많은 사장님들이 온라인 홍보에 어려움을 겪고 있다"며 "결제 인프라를 이용하는 사장님들이 홍보까지 손쉽게 시작할 수 있도록 실질적인 지원을 준비했다"고 말했다.

오즈랩페이는 이번 이벤트를 시작으로 소상공인의 온라인 기능 개선를 위한 지원 프로그램을 지속적으로 운영할 계획이다.

지원 대상 및 자세한 내용은 오즈랩페이 고객센터를 통해 안내받을 수 있다.

[이미지=오즈랩페이]

whitss@newspim.com