한패스, 농협상호금융과 외국인 고객 기반 강화 '맞손'

AI 핵심 요약beta
- 한패스가 28일 농협상호금융과 외국인 고객 기반 강화 MOU를 체결했다.
- 외국인 금융 전문성을 바탕으로 농축협 인프라와 협력해 편리한 서비스를 제공한다.
- 송금 수수료 할인, NH콕뱅크 연계, 통역 지원 등 공동 활동을 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 해외송금 핀테크 기업 한패스가 농협상호금융과 '상호금융 외국인 고객 기반 강화를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 28일 밝혔다.
한패스는 외국인 금융서비스 분야에서 축적한 전문성을 바탕으로 전국 농축협 영업점 인프라와의 협력을 통해 국내 거주 외국인 고객에게 보다 편리하고 차별화된 금융서비스를 제공할 계획이다.
양사는 협약을 통해 농축협 고객 대상 한패스 해외송금 수수료 할인, 농축협 모바일 플랫폼 'NH콕뱅크'와 한패스 서비스 연계, 외국인 계절근로자 대상 온·오프라인 통역 지원, 공동 마케팅 활동 등을 순차적으로 추진하기로 했다.
김경훈 한패스 대표이사는 "국내 체류 외국인 300만 시대를 맞아 외국인 고객에게 실질적인 도움이 되는 금융서비스 제공의 중요성이 커지고 있다"며 "특히 외국인 접근성이 높은 농축협 네트워크와 한패스의 외국인 특화 서비스가 결합될 경우 농촌 지역 외국인 근로자들이 보다 쉽고 합리적인 비용으로 금융서비스를 이용할 수 있는 환경이 조성될 것으로 기대한다"고 말했다.
nylee54@newspim.com