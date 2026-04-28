농진원, 전남 '저탄소 농산물' 인증 확대 추진

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농진원·전남도·협회 간 협약

농가 발굴·교육·컨설팅 지원

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 저탄소 농산물에 대한 소비자 관심이 커지면서 인증 참여 확대와 현장 지원 필요성이 높아지고 있다. 이에 한국농업기술진흥원은 관계 기관들과의 협업을 통해 저탄소 농업 확산에 나서기로 했다.

농진원은 지난 27일 전라남도청에서 전라남도·전남친환경농업협회와 '저탄소 농산물 인증 확대를 위한 업무협약'을 체결했다고 28일 밝혔다.

이번 협약은 농업 분야 온실가스를 줄이고 지속 가능한 농업을 확산하기 위해 추진됐다. 세 기관은 농업 생산 과정에서 탄소 배출을 줄이는 정책 흐름에 맞춰 협력을 강화한다.

한국농업기술진흥원은 27일 전라남도청에서 전라남도·전남친환경농업협회와 '저탄소 농산물 인증 확대를 위한 업무협약'을 체결했다. 왼쪽부터 이석형 농진원 원장, 황기연 전라남도 행정부지사, 조광철 전남친환경농업협회장. [사진=농진원] 2026.04.28 rang@newspim.com

앞으로 세 기관은 저탄소 농산물 인증 참여 농가를 적극 발굴하고, 농가가 인증을 받을 수 있도록 교육과 기술 컨설팅을 지원한다. 온실가스 감축 관련 정보 공유를 병행하고, 저탄소 농산물 유통 확대와 소비 촉진을 위한 홍보도 함께 추진하기로 했다.

농진원은 전라남도와 함께 하반기 인증 대상 농가를 추가 발굴할 계획이다. 협의체를 운영해 추진 상황을 점검하고 현장 의견도 반영한다.

이번 협약으로 전남 지역의 저탄소 농산물 인증 참여가 늘어날 것으로 기대된다. 생산부터 유통, 소비까지 이어지는 전 과정에서 저탄소 농업 확산이 가능해지면 농가 소득 증대와 소비자 신뢰 확보에도 도움이 될 전망이다.

이석형 농진원 원장은 "저탄소 농산물 인증은 농산업 분야의 탄소 배출을 줄이고 농가 경쟁력을 높이는 중요한 기반"이라며 "지방자치단체와 생산자 단체와 힘을 모아 현장에서 체감할 수 있는 변화를 만들어 가겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com