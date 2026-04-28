한전, 미국 에너지기업과 765kV 송전망 계약 체결…미국 전력시장 진출 확대

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안정적 계통 운영능력 국제적 입증

"효율적인 전력망 구축 기여할 것"

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 한국전력공사(사장 김동철)가 미국 에너지기업과 765kV 송전망 계약 체결해 미국 전력시장 진출 확대에 나섰다.

한전은 28일 서울에서 미국 에너지기업 PSEG사와 765kV 초고압 송전망 사업 협력을 위한 계약을 체결했다.

이번 계약은 한전이 보유한 765kV급 초고압 송전망의 설계·조달·시공(EPC) 역량과 안정적인 계통 운영능력을 국제적으로 입증한 중요한 성과로 평가된다.

특히 장거리·대용량 송전 기술과 운영 경험을 바탕으로 미국 시장에서의 경쟁력을 공식적으로 인정받았다는 점에서 의미가 크다.

한전은 이번 협력을 계기로 단순 기술 자문을 넘어 사업개발 및 수행 전반에 보다 적극적으로 참여할 계획이다.

특히 지분투자 및 SPC(특수목적법인) 설립 등을 통해 프로젝트에 직접 참여하는 방식으로 미국 전력시장에 본격 진출할 방침이다.

김동철 한국전력 사장(왼쪽)과 킴 하네만 PSEG 사장이 28일 서울에서 765kV 초고압 송전망 사업 협력을 위한 계약 체결 후 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=한국전력] 2026.04.28 gkdud9387@newspim.com

아울러 한전은 국내 기자재 기업들과 함께 '팀 코리아(Team Korea)'체계를 구축하여 미국 765kV 송전망 시장 진출을 추진할 예정이다.

이를 통해 국내 전력 기자재 산업의 해외 진출을 확대하고, 글로벌 전력 인프라 시장에서의 경쟁력을 한층 강화할 것으로 기대된다.

PSEG 관계자는 "한전은 초고압 송전 분야에서 검증된 기술력과 풍부한 운영 경험을 보유한 파트너"라며 "양사의 역량이 결합될 경우미국 전력 인프라 사업에서 의미 있는 성과를 창출할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

또한 "이번 협력을 통해 안정적이고 효율적인 전력망 구축에 기여할 것"이라고 덧붙였다.

김동철 한전 사장은 "이번 계약은 한전의 765kV EPC 및 운영 역량이 글로벌 시장에서 검증된 계기"라며 "앞으로도 책임 있는 공기업으로서 국내 기업들과 협력하여 지분투자 등 다양한 방식으로 미국 전력시장 진출을 지속 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

28일 서울에서 한국전력 관계자들과 PSEG 관계자들이 765kV 초고압 송전망 사업 협력을 위한 계약을 체결한 뒤 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=한국전력] 2026.04.28 gkdud9387@newspim.com

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