두산밥캣, 1분기 영업익 2070억…영업이익률 9.2%

AI 핵심 요약beta
- 두산밥캣이 28일 1분기 매출 2조2473억원, 영업이익 2070억원을 기록했다.
- 영업이익률 9.2%, 순이익 1314억원으로 전년 대비 각각 3.5%, 15.9% 증가했다.
- 유럽·중동·아프리카 18% 성장 견인, 1분기 배당금 1주당 400원 결의했다.
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매출 2조2473억…전년비 7.1% 증가
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 두산밥캣은 1분기 매출액이 전년 동기 대비 7.1% 증가한 2조2473억원, 영업이익은 3.5% 증가한 2070억원을 기록했다고 28일 밝혔다. 영업이익률은 9.2%를 기록했고, 순이익은 금융비용 축소 등에 15.9% 늘어난 1314억원에 달했다.
두산밥캣의 재무제표 작성 통화인 미국 달러 기준으로는 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 6.2%, 2.6% 증가했다.
전년 동기 대비 모든 지역에서 매출이 증가한 가운데, 유럽·중동·아프리카 지역이 소형장비 수요 회복으로 18% 성장하며 실적을 견인했다. 북미는 지게차 판매 회복 영향에 3%, 아시아·라틴아메리카·오세아니아는 남미, 중국, 인도에서의 소형장비 판매 증가로 4% 성장했다.
제품별로는 소형 장비가 유럽·중동·아프리카 시장의 판매 호조에 힘입어 매출이 7% 늘었고, 산업차량은 북미 판매 증가로 4% 성장했다. 포터블파워는 18% 감소했으나, 주요 고객사 판매 일정이 미뤄진 영향으로 올해 안에 전년 수준을 회복할 것으로 예상된다.
한편, 기업가치 제고 계획 이행 2년차에 접어든 두산밥캣은 연간 1600원의 최소 배당금 설정과 매 분기 배당 시행을 이어갈 예정이다. 그 일환으로 이날 이사회에서 1분기 배당금을 1주당 400원으로 결의했다.
y2kid@newspim.com