KB국민은행, 7억 달러 규모 선순위 글로벌 채권 발행

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 27일 7억 달러 규모 선순위 글로벌 채권을 발행했다.
- 3년 변동금리 3억 달러와 5년 고정금리 4억 달러로 구성해 역대 최저 스프레드를 달성했다.
- 179개 기관이 49억 달러 주문을 넣어 중동전쟁 여파 속 성공을 거뒀다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
역대 최저 가산금리 달성, 대외신인도 재확인
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB국민은행(은행장 이환주)은 지난 27일 7억 달러 규모의 선순위 글로벌 채권을 성공적으로 발행했다고 28일 밝혔다.
이번 발행은 3년 만기 변동금리부채권 3억 달러, 5년 만기 고정금리부채권 4억 달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche) 전략을 통해 투자자들의 적극적인 참여를 이끌어냈다.
중동전쟁 여파로 글로벌 금융시장 변동성이 확대된 가운데에서도 최적의 발행 시점을 포착해 전쟁 이후 첫 마이너스 신규 발행 프리미엄으로 성공적인 발행을 이끌어냈다는 점에서 의미가 크다.
3년 만기 변동금리부채권 금리는 무위험지표금리(SOFR)에 48bp, 5년 만기 고정금리부채권 금리는 동일 만기 미국채 금리에 33bp를 가산한 수준으로 확정됐다.
가산금리는 최초 제시 금리 대비 3년 만기와 5년 만기 모두 37bp 축소했으며, 두 트랜치 모두 시중은행 및 KB국민은행 기준 역대 최저 스프레드(가산금리)를 달성했다.
KB국민은행은 앞서 대만, 홍콩, 싱가포르 등 아시아 주요 거점에서 투자자 미팅을 진행하며 시장 동향을 파악했으며, KB국민은행의 지위를 적극 홍보하여 이번 글로벌 채권 발행의 흥행을 견인했다.
총 179개 기관이 참여해 전체 발행금액인 7억 달러의 7배 수준인 약 49억 달러 이상의 주문을 확보했다.
이번 발행은 BofA Securities, Citi, HSBC, KDB, MUFG, Standard Chartered가 주간사로 참여했다.
peterbreak22@newspim.com