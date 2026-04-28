이니텍 "'제로 트러스트 ICAM'로 차세대 보안 시장 선점 목표"

5월 N2SF 시행 계기 공공·금융권 사업 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 국내 1세대 보안 기업 이니텍은 제로 트러스트의 핵심인 ICAM(신원·자격 및 접근 관리) 플랫폼으로 차세대 보안 시장을 선점한다는 목표를 28일 밝혔다.

회사에 따르면 오는 5월 국가정보원의 '국가 망 보안체계(N2SF)' 전면 시행 등으로 국내 사이버 보안 시장의 변화가 본격화될 것으로 전망된다. 최근 AI 기술의 고도화로 보안 위협 역시 빠르게 진화하고 있으며, 앤스로픽의 차세대 AI 모델 '클로드 미토스'가 고도화된 취약점 탐지 및 공격 코드 생성 능력을 보인 것으로 알려지면서 AI 시대의 사이버보안 대응 체계에 대한 관심도 커지고 있다.

특히 단순히 네트워크 안팎을 구분해 차단하는 기존 방식에서 벗어나, 네트워크 내부에 들어온 접근까지 지속적으로 검증하는 제로 트러스트 보안 체계의 중요성이 부각되고 있다. 국가정보원의 새로운 '국가 사이버보안 기본 지침' 시행은 기존의 물리적 망분리 중심 보안 체계를 넘어 데이터 중요도와 접근 주체의 신원·권한을 기준으로 정밀하게 통제하는 보안 패러다임 전환의 일환이라는 평가다.

이니텍 로고. [사진=이니텍]

이니텍은 새로운 보안 패러다임에 맞춰 다년간 축적한 인증 및 암호화 기술력을 집약한 차세대 제로 트러스트 기반 ICAM 플랫폼을 개발했다. ICAM은 사용자, 기기, 애플리케이션 등 모든 접근 주체의 신원과 권한을 식별·검증·통제하는 기술로, 제로 트러스트 구현을 위한 핵심 기반으로 평가된다.

이니텍의 ICAM 플랫폼은 다중인증(MFA)과 통합인증(SSO)을 결합해 사용자가 언제 어디서 접속하더라도 일관된 인증 체계와 강화된 보안 수준을 유지할 수 있도록 지원한다. 또한 최초 인증 이후에도 사용자의 행위, 기기 상태, 접속 위치 등을 실시간으로 평가해 이상 징후가 감지될 경우 권한을 조정하거나 회수할 수 있도록 설계됐다.

아울러 해당 플랫폼은 클라우드 인프라와 사내 구축형(On-Premise) 시스템 모두에 적용 가능하며, 시스템을 세분화해 보안 통제를 적용하는 마이크로 세그멘테이션 솔루션과도 연동할 수 있다. 이를 통해 제로 트러스트 구현을 위한 핵심 기술 중 하나인 소프트웨어 정의 경계(SDP) 구축 기반으로도 활용될 전망이다.

이니텍은 이미 대형 금융 인프라 기관들과 제로 트러스트 아키텍처 및 통합계정권한관리 구축을 위한 논의를 진행하며 시장 레퍼런스 확보에 주력하고 있다. 회사는 N2SF 시행을 계기로 공공·금융권의 보안 아키텍처 전환이 본격화될 것으로 예상되는 만큼, ICAM 플랫폼을 중심으로 차세대 보안 사업 기회를 확대한다는 계획이다.

유병재 이니텍 이사는 "이니텍의 ICAM 플랫폼은 단순한 인증을 넘어 모든 접근 주체의 행위와 상태를 지속적으로 검증하는 제로 트러스트의 핵심 기반"이라며 "N2SF 전면 시행을 기점으로 공공과 금융권의 보안 아키텍처 전환이 본격화될 것으로 예상되는 만큼, 이니텍의 ICAM 플랫폼이 차세대 보안 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com