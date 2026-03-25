이니텍, 수협은행 인터넷뱅킹 구축 사업 참여

삼성SDS와 협업…78억원 규모 14개월간 수행

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 보안·금융 IT 전문기업 이니텍은 수협은행 인터넷뱅킹 구축 사업에 참여하며 시스템통합(SI) 사업 확대를 본격화한다고 25일 밝혔다.

회사에 따르면 이니텍은 수협은행 인터넷뱅킹 구축 사업과 관련해 삼성SDS와 시스템 구축 및 하드웨어, 소프트웨어 공급계약을 체결했다. 이번 사업은 금융 소비자와 은행 간 핵심 접점인 인터넷뱅킹 채널을 고도화하는 프로젝트로, 이니텍은 시스템 구축을 비롯해 사업 수행에 필요한 제반 업무를 맡게 된다.

계약 규모는 약 78억원으로 체결됐으며, 수행 기간은 올해 3월부터 내년 5월까지 약 14개월간 진행된다. 사업 수행 과정에서는 시스템 구축과 함께 하드웨어, 소프트웨어 공급이 포함된다.

이니텍 로고. [사진=이니텍]

특히 인터넷뱅킹은 금융 소비자와 은행 간 핵심 접점 채널로, 시스템 안정성과 보안성, 사용자 경험이 동시에 요구되는 분야다. 금융권의 디지털 전환이 가속화되면서 인터넷뱅킹 시스템의 중요성은 더욱 커지고 있으며, 관련 구축 사업 역시 지속적으로 확대되는 추세다.

이니텍은 이번 프로젝트에서 개인뱅킹 시스템 구축, 사용자 경험(UI/UX) 개선, IT 인프라 환경 조성, 금융 보안 체계 강화 등 주요 영역에 참여한다. 이번 사업은 이니텍이 금융 IT 분야에서 축적해 온 수행 경험과 수협은행과의 협업 경험을 바탕으로 인터넷뱅킹 구축 사업에 참여하게 됐다는 점에서 의미가 있다.

회사는 이번 사업을 통해 핵심 디지털 인프라 구축 역량과 SI 수행 경쟁력을 한층 강화하고, 관련 사업 확대의 기반도 다져나갈 계획이다.

이니텍 관계자는 "이번 사업은 금융권 핵심 디지털 채널 구축에 참여한다는 점에서 의미가 있다"며 "그동안 축적해 온 금융 IT 및 보안 역량을 바탕으로 안정적인 사업 수행에 집중하고, 이를 계기로 SI 사업 확대 기반을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com