한투운용 ACE AI반도체 ETF 개인순매수 1000억원 돌파

AI 핵심 요약beta
- 한국투자신탁운용은 28일 ACE AI반도체TOP3+ ETF 개인 순매수액 1000억원 초과를 밝혔다.
- 연초 이후 순매수액은 1055억원, 전체 자금유입액은 2748억원으로 집계됐다.
- 순자산액은 447% 증가한 7317억원, 연초 수익률 120%로 최고 수준이다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국투자신탁운용은 ACE AI반도체TOP3+ 상장지수펀드(ETF)의 연초 이후 개인투자자 순매수액이 1000억원을 넘어섰다고 28일 밝혔다.
한국거래소에 따르면 지난 27일 기준 ACE AI반도체TOP3+ ETF의 연초 이후 개인투자자 순매수액은 1055억원으로 집계됐다. 개인투자자 순매수액을 포함한 전체 자금유입액은 2748억원이었다.
자금 유입이 이어지면서 순자산액도 증가했다. ACE AI반도체TOP3+ ETF의 순자산액은 연초 이후 1336억원에서 7317억원으로 447% 늘었다.
ACE AI반도체TOP3+ ETF는 2023년 10월 상장한 국내 반도체 기업 투자 ETF다. 이 상품은 에프앤가이드 AI 반도체 포커스 지수를 추종한다.
해당 ETF는 인공지능(AI) 반도체 기업 가운데 고대역폭메모리(HBM) 관련 주요 종목에 집중 투자하는 구조다. 주요 편입 대상은 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체 등 3개 종목이다. 각 종목은 25% 안팎 비중으로 편입한다.
수익률도 국내 반도체 기업 투자 ETF 가운데 높은 수준을 기록했다. ACE AI반도체TOP3+ ETF의 연초 이후 수익률은 120.06%로, 레버리지 상품을 제외한 국내 반도체 기업 투자 ETF 29개 가운데 가장 높았다.
최근 6개월 수익률은 138.53%, 1년 수익률은 381.73%였다. 한국투자신탁운용은 이 수익률이 K반도체 ETF 평균치를 웃돌았다고 설명했다.
남용수 한국투자신탁운용 ETF본부장은 "최근 반도체주의 변동성이 커지긴 했지만, 펀더멘탈 측면에서 보면 AI 수요 증가와 AI 설비투자 지속 추세는 변하지 않았다"며 "AI 인프라의 핵심이 되는 HBM 3대장에 집중 투자하는 ACE AI반도체TOP3+ ETF 투자전략은 여전히 유효하다"고 말했다.
dconnect@newspim.com